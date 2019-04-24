Во Франции будут судить экс-премьера за растрату госсредств

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Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, чья президентская кампания на пост президента в 2017 году была сорвана скандалом с фиктивным трудоустройством, предстанет перед судом вместе с женой. Об этом сообщает Le Monde.

Судьи, ведущие расследование, рекомендовали провести судебное разбирательство по делу Фийона по обвинению в растрате государственных средств, сокрытии растрат и невыполнении декларативных обязательств по обеспечению прозрачности общественной жизни.

Его жена Пенелопа обвиняется в соучастии и сокрытии растраты государственных средств и сокрытии злоупотребления государственным положением.

Фийон был основным претендентом на пост президента Франции до того, как газета Le Canard Enchaine в январе 2017 года не опубликовала расследование, подорвавшее доверие к нему.

В нескольких статьях речь шла о том, что жена Фийон получила 680 тыс. евро выплат из бюджета в качестве парламентского помощника своего мужа в период между 1986 и 2013 годами, хотя она почти не работала в Национальном собрании.

Фийон в итоге занял третье место в первом туре голосования, набрав 20,01% голосов, уступив центристу Эммануэлю Макрона и лидеру ультраправых Марин Ле Пен.

Напомним, Фийон попал в финансовый скандал из-за того, что, будучи депутатом, он назначил свою жену Пенелопу помощницей и платил ей зарплату, хотя она не выполняла никакой работы. Позже во Франции депутатам парламента запретили брать на работу родственников.

korrespondent.net