Во Франции новая волна протестов: есть задержанные

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Французские правоохранительные органы задержали в Париже 31 участника очередной акции протеста «желтых жилетов». Об этом в субботу, 23 марта, сообщает Le Figaro.

Отмечается, что полиция провела более 2000 проверок граждан и выписала несколько штрафов.

Демонстрации проводятся и в других городах Франции. В частности, в Ницце, где протесты запретили, несколько сотен людей вышли на улицы. Полиция задержала шесть человек.

Ранее полиция запретила протесты «желтых жилетов» в Париже, которые были запланированы на 23 марта. В частности, под запрет попали акции на площади Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, а также в районе Елисейского и Бурбонского дворцов.

Напомним, масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября прошлого года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Позже протестующие выдвинули и другие социальные требования. Акции протеста проходят каждую субботу и зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

korrespondent.net