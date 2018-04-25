Во Франции приняли «антихулиганский» закон

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Во Франции Сенат принял так называемый «антихулиганский» закон против насилия во время акций протеста, сообщает Le Figaro.

Закон, цель которого «усилить и гарантировать сохранение общественного порядка во время демонстраций», был принят 210 голосами против 115. В феврале законопроект поддержала нижняя палата парламента.

Этот законопроект был предложен правительством в контексте насилия во время акций «желтых жилетов».

Документ предусматривает, в частности, обыски мест проведения демонстраций, административные запреты на демонстрации, индивидуальные запреты на участие в демонстрациях.

Нарушителям грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 7500 евро.

Правозащитники, а также члены партии Эммануэля Макрона раскритиковали законопроект, утверждая, что он ограничивает свободу протеста. Макрон даже попросил Конституционный совет об оценке законопроекта.

Напомним, во Франции прошло уже 17 субботних акций протеста «желтых жилетов». В минувшую субботу на демонстрацию пришли лишь 28,6 тысяч человек. Это самый низкий показатель за время проведения манифестаций с 17 ноября прошлого года.

korrespondent.net