Во Франции профсоюзы объявили всеобщую забастовку

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Крупнейший профсоюз Франции Всеобщая конфедерация труда объявил во вторник, 5 февраля, всеобщую забастовку, сообщает Le Figaro.

Участники акции намерены выразить недовольство социальной политикой правительства. В частности, они требуют повышения зарплат и более справедливой, с их точки зрения, системы налогообложения.

Демонстрации запланированы в Париже, Лилле, Бордо и Марселе.

Из-за забастовки ожидаются перебои в работе общественного транспорта. Например, железнодорожного.

Полностью отменены поезда, следующие по маршруту Бордо-Марсель, Клермон-Ферран-Безье, а также Париж-Тулуза. Оператор железных дорог SNCF рекомендует пассажирам заранее проверять расписание.

Кроме того, к забастовке намерены присоединиться и сотрудники столичных аэропортов, которые требуют улучшения условий труда. Профсоюз также призвал принять участие в забастовке преподавателей образовательных учреждений.

В связи с этим ожидается, что во вторник в ряде школ, лицеев и университетов в разных городах Франции могут быть отменены занятия. Среди участников забастовки будут и сотрудники туристического сектора.

Так, в компании-операторе Эйфелевой башни проинформировали, что во вторник объект может быть закрыт для посещения.

На акции протеста в Париже начались беспорядки: группа молодых людей, скрывающих лицо под масками, разбила витрины банка и одного из ресторанов сети быстрого питания Mcdonald’s на улице Риволи. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает РИА Новости.

Указано, что протестующие также подожгли банкомат, разгромили пункт обмена валют. При этом отмечается, что полиции в тот момент рядом не было.

По данным агентства, в настоящее время видны усиленные наряды правоохранительных органов, которых провоцируют протестующие, выкрикивая в их адрес оскорбления и бросая камни.

korrespondent.net

Фото: twitter