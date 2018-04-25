Во Франции с 2020 года хотят разрешить использование беспилотных автобусов

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Власти Франции планируют разрешить коммерческое использование беспилотных автобусов на дорогах общего пользования с 2020 года.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр по делам транспорта Франции Элизабет Борн в эфире телеканала CNEWS.

«Начиная с 2020 года, мы хотим разрешить услуги с использованием автономных шаттлов (автобусов)», — заявила она. По словам Борн, сейчас в стране существует много семей, которым требуется две, а иногда и три машины для выполнения повседневных задач, например, отвезти детей в школу .

«Необходимо предложить другие услуги транспорта будущего, например, за счет автономных шаттлов, — отметила она. — Это будут машины на 10–12 мест. Сейчас есть два стартапа: один под Тулузой, другой под Лионом. Я думаю, что это важный момент для нашей страны — иметь автономные автомобили, нужно развивать сервисы с использованием подобных шаттлов».

Министр не упомянула название инновационных проектов, однако, предположительно, один из них принадлежит созданной в 2014 году компании Navya, которая базируется в Лионе. В конце 2018 года, фирма уже сообщала о введении в эксплуатацию подобных транспортных средств на территории университета Ренн, где беспилотные мини-автобусы курсируют по небольшим дорогам вместе с обычными машинами. Второй предполагаемый кандидат — тулузское предприятие EasyMile: как и вышеназванная фирма, она проводит испытания своих машин не только во Франции, но и в других странах. Кроме того, в 2017 году вместе с парижским департаментом транспорта она запускала автономные автобусы от Лионского вокзала до вокзала Аустерлиц по выделенной полосе, а в начале 2018 года компания сообщала об экспериментальном маршруте на территории университета Пари- Сакле (примерно в 15-20 км от Парижа).