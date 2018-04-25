Во Франции сразу три министра ушли в отставку

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что три министра покинули правительство страны. Об этом вечером в среду, 27 марта, сообщает AFP.

Агентство сообщило, что Макрон заявил, что три министра покинули правительство Франции. Однако о причинах такого решения ничего не сообщается.

Как известно, во Франции с ноября прошлого года проходят масштабные протесты «желтых жилетов». Протестующие требуют не повышать налог на топливо и цены на бензин. Позже участники акций протеста выдвинули и другие социальные требования. Акции протеста проходят каждую субботу и зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

korrespondent.net