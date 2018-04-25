Во Франции вандалы осквернили еврейское кладбище

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Неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище Катзенайм (Катцхайм) к северо-востоку от Страсбурга (департамент Нижнего Рейна, исторический регион Эльзас), передает ТАСС со ссылкой на AFP. Прокуратура начала расследование данного инцидента.

«Во вторник, 19 февраля, обнаружилось, что около 80 могил на еврейском кладбище во французской коммуне Катзенайм были осквернены», — говорится в заявлении префектуры департамента Нижнего Рейна.

Во вторник во Франции проходят акции против антисемитизма и ненависти. В Париже на манифестацию вышли 18 членов кабинета, глава правительства Эдуар Филипп, а также лидеры основных политических партий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выехал в Эльзас, чтобы посетить оскверненное вандалами еврейское кладбище, сообщил в эфире радио RTL министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

«Президент республики в ближайшее время отправится в Эльзас, чтобы отдать дань уважения истории Франции, которая включает в себя и французских евреев», — заявил министр, добавив, что намерен сопровождать президента в этой поездке.

Все виновные в осквернении еврейского кладбища в Эльзасе, во Франции, должны понести строгое наказание. Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе глава Европарламента Антонио Таяни.

«Я твердо осуждаю осквернение еврейского кладбища в Эльзасе. Виновные должны быть найдены и подвергнуты строгому наказанию. Против антисемитизма необходимо действовать. Необходимо заниматься образованием и значительно усилить санкции в ответ на эти преступления против человечности», — заявил он.

NEWSru.com