Во Франции вынесли около тысячи приговоров «желтым жилетам»

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С начала акций протестов «желтых жилетов» во Франции суд вынес свыше тысячи приговоров по делам, связанным с правонарушениями участниками митингов. Об этом в понедельник, 7 января, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает FrancetvInfo.

Всего с начала проведения акций протестов «желтых жилетов» полиция задержала порядка 5,6 тысяч человек.

«В общей сложности было вынесено более 1000 приговоров, с начала событий полиция провела 5,6 тысяч задержаний», — сказал премьер-министр.

Также он отдельно отметил, что злоумышленников, которые разрисовали Триумфальную арку, памятку истории и архитектуры, задержали. Их было 13 человек — всех поместили под стражу.

korrespondent.net