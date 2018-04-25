Во Франции запретили пользоваться мобильными телефонами школьникам начальных и средних классов

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Парламент Франции принял закон о запрете использования мобильных телефонов и других средств связи в начальных и средних классах общеобразовательной школы. Соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение парламентариев партией «Республика на марше», передает ТАСС.

Министр народного образования Жан-Мишель Бланкер, комментируя принятие закона, отметил что «реализация этих инициатив благоприятно отразится на процессе обучения учеников, позволит сосредоточить их внимание на предметах и создаст благоприятную для получения знаний атмосферу». Он также считает, что «новый текст создаст гораздо более прочную правовую основу и убережет школьников от зависимости от телефонов».

Как отмечает телеканал BFM, закон предусматривает полный запрет средств связи в начальной и средней школе, за исключением случаев, когда смартфоны используются в образовательных целях. Эти нормы касаются не только учеников, но и учителей. Правила могут быть введены в действие уже в сентябре 2018 года.

Ряд депутатов, в том числе представляющих «республиканцев» и Соцпартию, неоднократно выступали против этого закона. Они считают его бесполезным, так как аналогичные нормы уже содержатся во французском законодательстве.

Предложение запретить мобильные телефоны в школе было одним из предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона, ставшего президентом Франции в мае 2017 года.

По данным многочисленных опросов социологических служб, во Франции около 86% детей в возрасте от 12 до 17 лет ежедневно используют смартфоны, в том числе во время школьных занятий.

NEWSru.com