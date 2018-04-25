Во французском городе запретили длительный лай собак

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Мэр городка Фекьер на севере Франции издал запрет на «длительный или повторяющийся лай». Нарушителей ожидает штраф в размере 68 евро, сообщает во вторник, 12 февраля, ВВС.

Городской голова Жан-Пьер Эстиенн говорит, что запрет введен в ответ на то, что собаки «лают днем и ночью» и создают «невыносимую ситуацию».

«Наша цель не в том, чтобы запретить собак, и мы не будем штрафовать людей за малейший намек на лай. Город не имеет ничего против собак, но когда вы решаете их заводить, вы должны их дрессировать», — заявил Эстиенн.

Изданный указ запрещает оставлять собак в закрытых помещениях, если рядом нет владельцев, чтобы предотвратить «длительный или повторяющийся лай».

Лающие собаки также должны содержаться внутри, если их поведение «мешает отдыху или расслаблению» кого-нибудь из 1400 жителей городка.

Указ был принят после поданной петиции из-за одной жительницы.

«У нее есть несколько собак, некоторые большие. Мы предприняли несколько попыток установить с ней диалог, но безрезультатно», — рассказал Эстиенн.

Такое решение раскритиковали защитники животных. «С таким же успехом вы можете запретить звон церковных колоколов в воскресенье утром. Если у собак есть пасти, значит, они могут лаять», — сказал президент Ассоциации защиты прав животных Стефан Ламар.

Тем временем, в Швейцарии наоборот — запрещают мешать собакам лаять. Закон принятый в прошлом году, запрещают использование любых устройств, которые автоматически реагируют на лай и мешают собаке.

Ранее в Новосибирской области животным запретили лаять и выть по ночам.

korrespondent.net