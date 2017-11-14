Во Франкфурте собрались несколько десятков родственников еврейской девочки Анны Франк, трагически погибшей во время нацистской оккупации Нидерландов. Ее история стала известной на весь мир после того, как был найден дневник Анны – один из основных литературных памятников, описывающих жизнь Европы во время Второй мировой войны.
Как сообщает агентство Reuters, во Франкфурте была установлена мемориальная табличка в честь Анны Франк. На церемонии открытия присутствовала Каролина Кон, которая, предположительно, знала погибшую девочку: они родились во Франкфурте с разницей в три недели.
В этом году на месте концлагеря Собибор в Польше под половицами был найден кулон, принадлежавший Анне Франк. На нем были написаны дата и место рождения девочки и слово “удачи” на иврите.
После этого эксперты связались с членами семьи Кон по всему миру. На этой неделе 34 человека со всего мира съехались во Франкфурт, чтобы почтить память Анны Франк и установить “камень преткновения” – мемориальную табличку на тротуаре возле бывшего дома семьи Кон.
Анна Франк умерла в 1945 году в концлагере Берген-Бельзен в возрасте 15 лет. Ее дневник, описывающий события с июня 1942-го по август 1944 года, когда семья Франк скрывалась от фашистов в Амстердаме, был впервые издан в 1947 году. С тех пор было продано более 30 млн копий.
Уроженка немецкого города Франкфурт-на-Майне Анна Франк родилась 12 июня 1929 года в еврейской семье. После прихода к власти Гитлера в 1933 году ее отец Отто Франк эмигрировал в Амстердам, куда вскоре перебралась и вся семья. В мае 1940 года Германия оккупировала Нидерланды, и в стране начались преследования евреев.
После того как на имя старшей сестры Анны Марго пришла повестка в гестапо, семья Франк переселилась в убежище, устроенное сотрудниками предприятия Opekta, на котором работал Отто. Там с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944 года Анна Франк вела дневник, в котором описывала повседневные события из жизни своей семьи и соседей. Вся семья Франк, за исключением отца, погибла в фашистском концлагере. Отто Франк умер в 1980 году.
В 1960 году в Амстердаме был создан дом-музей Анны Франк. Девочка также стала героиней мюзиклов, спектаклей, фильмов и других произведений, посвященных Холокосту. Ее дневник включен в регистр “Память мира” списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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