Во Франкфурте открыли мемориальную табличку в честь Анны Франк

Во Франкфурте собрались несколько десятков родственников еврейской девочки Анны Франк, трагически погибшей во время нацистской оккупации Нидерландов. Ее история стала известной на весь мир после того, как был найден дневник Анны – один из основных литературных памятников, описывающих жизнь Европы во время Второй мировой войны.

Как сообщает агентство Reuters, во Франкфурте была установлена мемориальная табличка в честь Анны Франк. На церемонии открытия присутствовала Каролина Кон, которая, предположительно, знала погибшую девочку: они родились во Франкфурте с разницей в три недели.

В этом году на месте концлагеря Собибор в Польше под половицами был найден кулон, принадлежавший Анне Франк. На нем были написаны дата и место рождения девочки и слово “удачи” на иврите.

После этого эксперты связались с членами семьи Кон по всему миру. На этой неделе 34 человека со всего мира съехались во Франкфурт, чтобы почтить память Анны Франк и установить “камень преткновения” – мемориальную табличку на тротуаре возле бывшего дома семьи Кон.

Анна Франк умерла в 1945 году в концлагере Берген-Бельзен в возрасте 15 лет. Ее дневник, описывающий события с июня 1942-го по август 1944 года, когда семья Франк скрывалась от фашистов в Амстердаме, был впервые издан в 1947 году. С тех пор было продано более 30 млн копий.

Уроженка немецкого города Франкфурт-на-Майне Анна Франк родилась 12 июня 1929 года в еврейской семье. После прихода к власти Гитлера в 1933 году ее отец Отто Франк эмигрировал в Амстердам, куда вскоре перебралась и вся семья. В мае 1940 года Германия оккупировала Нидерланды, и в стране начались преследования евреев.

После того как на имя старшей сестры Анны Марго пришла повестка в гестапо, семья Франк переселилась в убежище, устроенное сотрудниками предприятия Opekta, на котором работал Отто. Там с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944 года Анна Франк вела дневник, в котором описывала повседневные события из жизни своей семьи и соседей. Вся семья Франк, за исключением отца, погибла в фашистском концлагере. Отто Франк умер в 1980 году.

В 1960 году в Амстердаме был создан дом-музей Анны Франк. Девочка также стала героиней мюзиклов, спектаклей, фильмов и других произведений, посвященных Холокосту. Ее дневник включен в регистр “Память мира” списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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