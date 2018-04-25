Во Франкфурте вводят запрет на использование дизельных автомобилей

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Во Франкфурте-на-Майне вводится запрет на использование автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, с целью соблюдения норм загрязнения воздуха диоксидом азота.

В соответствии с решением административного суда в Висбадене, с февраля 2019 года будет запрещен въезд в город машин, соответствующих экологическому стандарту «Евро-4» и ниже, сообщает Deutsche Welle.

«Запрет необходим, поскольку все другие меры, рассматриваемые властями в качестве альтернативных, не приводят к снижению уровня загрязнения воздуха в разумный срок», – заявил судья Рольф Хартман.

Суд обязал власти Франкфурта принять дополнительные меры для того, чтобы воздух в городе стал чище: использовать в качестве общественного транспорта электробусы, увеличить плату за парковку в городе, а также увеличить число стоянок Park&Ride, расположенных возле конечных остановок линий общественного транспорта на окраинах города.

Решение суда затрагивает четверть зарегистрированных во Франкфурте автомобилей, а также неопределенное число машин, чьи владельцы приезжают в город на работу, а живут за его пределами. По статистике, Франкфурт находится на первом месте в Германии по их числу: ежедневно в город на работу приезжают 310 тысяч человек при населении в 660 тысяч.

С 2010 года в Германии максимальное содержание двуокиси азота в воздухе установлено в объеме 40 микрограмм на кубический метр. При этом во Франкфурте средний показатель на сегодняшний день составляет 50 микрограмм.

Иски против властей Франкфурта и еще 28 городов Германии в различные суды подала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe. В октябре будут рассмотрены иски в отношении Берлина и Майнца, в ноябре – Бонна и Кельна.

NEWSru.com.il