Во сколько водителю обойдется оскорбление полиции на дорогах в Европе?

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Дальняя дорога не только изматывает водителей, но и становится катализатором различных конфликтов. Чем обернется ставшая рутиной для каждого участника дорожного движения ругань? Реальной уголовной статьей, пишет медиаресурс transportal.by.

Например, в Германии за оскорбления полиции предусматривается штраф либо лишение свободы до одного года. С применением физической силы срок может увеличиться до двух лет. На практике же применение статьи закона обычно заканчивается штрафами. Несмотря на то, что «тарифные сетки» можно найти в публичном доступе, фиксированной стоимости за то или иное высказывание и жест не существует. Сумма штрафа рассчитывается в зависимости от ситуации и наличия нарушений у водителя. В среднем за оскорбление выходит от 10 до 30 суточных тарифов (1 суточный тариф равен примерно 16 евро на 1 января 2018 года). Если же водитель – регулярный нарушитель, то, соответственно, и цена наказания может стать более высокой.

Кстати, вопреки распространенной информации, оскорбление должностного лица не наказывается на дорогах Германии строже (в отличие от Франции). А при хорошей доле везения полицейский может не сообщить начальству, и вы благополучно продолжите путь.

В 2014 году в области дорожного движения в Германии была проведена реформа, направленная на повышение сознательного поведения участников движения и безопасности на дорогах. Ответственность за действия и слова на дороге исчисляется в баллах. Если баллов наберется критическое количество, то водитель лишается прав. Но, в целом, система предусматривает и «реабилитацию»: баллы снимаются, а права возвращаются через определенный период.

Такие практики обучения сознательному поведению на дорогах присутствуют не только в Германии. Так, в Испании водитель может получить довольно большой штраф за вождение без рубашки, вождение одной рукой и, конечно, за споры с полицией. Также во многих странах можно получить штраф за использование мобильного телефона во время движения.

На дорогах Польши, скорее, накажут за превышение скорости, чем за что-либо другое, но и законодательство за оскорбления в адрес полиции существует. В большинстве случаев нарушение закончится штрафом, но есть 236 статья Уголовного кодекса, которая за оскорбления предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы. Такое тоже случается: за оскорбление пограничника можно заработать наказание в виде лишения свободы на 4 месяца с отсрочкой на два года.

В России за оскорбление представителя власти можно получить штраф до 40 000 рублей (примерно 530 евро) или обязательные (исправительные) работы. В Административном же кодексе при оскорблениях применяются статья «Оскорбление» (штраф значительно ниже – для граждан до 3000 рублей /примерно 40 евро) и статья «Мелкое хулиганство» (штраф до 2500 рублей /примерно 33 евро или арест на 15 суток).

В Беларуси ситуация схожа. Оскорбление может квалифицироваться как по Административному кодексу (штраф до 50 базовых величин/ примерно 529 евро), так и по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до 3 лет.

Если водитель совершает правонарушение в другой стране, то государство может использовать его регистрационный номер, чтобы получить личные данные и выслать письмо на его (водителя) родном языке с требованием оплатить штраф.

От «агрессивного вождения» по всему миру водителей отучают законодательно, наказывая штрафами и (редко) арестами. Сотрудники полиции считают такой подход правильным, ведь он научит уважать их и снизит количество возникающих конфликтов. Но водители на все это смотрят иначе.

«Мой товарищ в прямом смысле слова «оброс» штрафами за оскорбление полицейских. Но и сами сотрудники полиции во многих ситуациях ведут себя довольно грубо, высокомерно и разговаривают на повышенных тонах. А мой товарищ, конечно, не из молчаливых. Поэтому почти каждый месяц в течение полугода получал «сувениры» – где на 30 евро, а где и на все 800. Немецкий юрист лишь развел руками и предложил оплатить штраф. А что остается? Нарушил закон — плати.

Выходит, что подобной «оптимизации» подвергаются исключительно водители. Как будто все дело только в нас! Я считаю, что если и реформировать подобным образом систему дорожных правил, то рассматривать проблему нужно комплексно. Не думаю, что водитель оскорбляет сотрудника полиции от нечего делать. И ладно, если бы это были единичные случаи, но это уже входит в привычку – слышать и читать об ужесточении законодательства и бесконечных штрафах. Хотелось бы все же адекватных правил дорожного движения и уважения к себе со стороны полиции, это ведь я им плачу со своих налогов. Надеюсь, все же, что изменения в скором времени станут качественными. А всем коллегам-водителям, конечно, желаю быть внимательными на любых дорогах и не попадать в абсурдные ситуации», – поделился мыслями насчет европейского дорожного законодательства белорусский водитель-международник.

Совершая поездки по странам Европы, помните, что европейское законодательство может значительно отличаться от местного. И там, где вы просто бросили слово и забыли, это может стать серьезной проблемой. Для того чтобы избежать конфузных ситуаций и минимально знать основные отличия правил дорожного движения в Европе, можно воспользоваться различными тематическими сайтами. Один из них – ec.europa.eu.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ