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Во время досрочного голосования во II туре выборов в Литве явка выше. За первые два дня выборов президента Литвы и Европарламента (ЕП) проголосовало 2,13% или 51 тыс. 700 литовских избирателей.

Избиратели голосуют немного активнее, чем в первом туре выборов президента. Тогда за такой же период досрочно проголосовало 1,85% или 44 тыс. 747 избирателей.

Традиционно самую высокую активность демонстрируют избиратели в курортных городах. Уже проголосовало 8,79% избирателей Неринги, 4,68% избирателей Бирштонаса и 3,52% избирателей Паланги.

Во время досрочного голосования во втором туре несколько выше явка в Вильнюсе. Столица по явке занимает четвертое место с 2,95%. В первом туре явка вильнюсских избирателей за два первых дня досрочного голосования была 2,47%.

Самая низкая явка наблюдается в Шальчининкском районе – 0,73%, в Шяуляйском районе – 0,92%. В Вильнюсском районе и Пагегяй — 0,93%.

Досрочное голосование во втором туре выборов началось в понедельник и продолжатся до пятницы. Проголосовать можно в помещениях самоуправлений ежедневно с 8 до 20 часов.

Во вторник досрочно проголосовала и президент Даля Грибаускайте.

В среду началось голосование в специальных отделениях. Проголосовать можно в больницах, воинских подразделениях и местах лишения свободы. Оно будет проходить до пятницы.

Голосование на дому намечено в пятницу и субботу. На дому голосуют избиратели в возрасте старше 70 лет. Также и те, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательный участок.

В воскресенье, день выборов голосование будет проходить на избирательных участках с 7 до 20 часов.

За президентский пост во втором туре поборются два кандидата. Бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните, а также экономист Гитанас Науседа. Эти кандидаты в первом туре получили более 30% голосов.

В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.

В целом Литва выберет 11 европарламентариев.

BNS

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