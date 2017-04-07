Во время сделки Rimi и Iki часть магазинов может быть передано третьей стороне

Литовский Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) пока не получил просьбы шведской компании ICA Gruppen, контролирующей в Литве розничную торговую сеть Rimi Lietuva, купить находящуюся в управлении компании Palink сеть Iki. Промедление, скорее всего, связано с поисками запасного покупателя, которому будет отчуждена часть магазинов, пишет деловая газета Verslo zinios.

По словам партнера адвокатской конторы Glimstedt Андрюса Иванаускаса, опыт последнего десятилетия показывает, что СК иногда пользуется правом не предоставлять разрешение на осуществление сделки. Вполне вероятно, что поскольку у СК есть сомнения относительно ситуации с конкуренцией на определенных территориях, Rimi Lietuva возьмет обязательство продать часть магазинов Rimi или Iki третьим участникам, считает юрист.

По словам А. Иванаускаса, вполне вероятно, что сейчас идут поиски такого запасного покупателя и поэтому стороны не представили сообщение о концентрации.

BNS напоминает, что шведская ICA Gruppen в конце прошлого года сообщила о намерениях купить за 213 млн. евро торговую сеть Iki. Тогда говорили, что получение разрешение СК на объединение ожидается не позднее четвертого квартала 2017 года.

У Iki в Литве около 230 магазинов, у Rimi Lietuva в конце 2016 года было 57 магазинов.

BNS

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