Во время учений в Клайпеде из огнестрельного оружия ранен военный

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В четверг в Клайпеде во время учений военный получил ранение огнестрельным оружием.

Как сообщили BNS вооруженные силы Литвы, военный профессиональной службы во время стрельб случайно ранил себя сам. Нет угрозы его жизни.

Как сообщила полиция Клайпедского округа, было получено сообщение из больницы о том, что транспортом военной полиции около 15 часов был доставлен мужчина 1974 года рождения.

Во время учений около 14 часов он получил ранение в бедро.

Мужчина находится в больнице, начато расследование.

BNS