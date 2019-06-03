Во вторник Г. Науседа организует пресс-конференцию

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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа в следующий вторник организует пресс-конференцию.

На ней будет обсуждаться первая неделя после выборов, ближайшие планы, он ответит на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь Г. Науседы Айстис Забараускас.

Встреча с журналистами состоится в Президентском дворце.

Экономист Г. Науседа был избран президентом в минувшее воскресенье, во втором туре выборов он опередил бывшего министра финансов, депутата Ингриду Шимоните.

Он приступит к президентским обязанностям с 12 июля.

BNS