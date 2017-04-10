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Во второй тур выборов главы социал-демократов Литвы прошли Г. Палуцкас и М. Синкявичюс

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Во второй тур выборов председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) прошли вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас и министр экономики Миндаугас Синкявичюс.

С четверга по субботу за П. Палуцкаса проголосовали 4017 членов ЛСДП, а за М. Синкявичюса– 3654, сообщили BNS представители партии.

За пост председателя партии также боролись члены сейма Андрюм Палёнис, Артурас Скарджюс, экс-парламентарий Мантас Варашка.

Второй тур состоится 28-29 апреля, результаты планируется огласить 2 мая, а официальной новый председатель приступит к работе после съезда партии, намеченного на 6 мая.

Сейчас партию возглавляет экс-премьер Альгирдас Буткявичюс. Он принял решение не бороться за переизбрание на этот пост после неуспешных для партии парламентских выборов. ЛСДП получила на выборах в сейм 17 мандатов из 141 и осталась третьей политичесской силой по количеству мест в парламенте.

BNS

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