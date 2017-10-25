Водителей озадачил вопрос Правил дорожного движения

Для желающих иметь водительское удостоверение часто настоящим вызовом становится вопросник – тест Правил дорожного движения, в котором встречаются вопросы самого разного характера. Одним из таких в соцсети Facebook поделился член группы «Все об автомобилях». Увидев этот вопрос, очевидно, пришел бы в замешательство не один водитель.

В группе соцсети «Все об автомобилях» размещена зафиксированная картинка, на которой виден вопрос теста Правил дорожного движения с мобильной версии страницы www.ketbilietai.lt. Он звучит так: «Почему нельзя ехать с открытыми окнами, слушая при этом громкую музыку?» Даются три возможных варианта ответов: музыка может испугать диких животных; может разрядиться аккумулятор автомобиля; потому что водителям других автомобилей не нравится стиль музыки, которую вы слушаете.

Такой вопрос и ответы на него озадачили многих в упомянутой группе «Все об автомобилях». Под этой записью появилось множество комментариев. Одни сказали, что это вопрос бессмысленный. Другие острили, что, возможно, правильные два из трех возможных ответов – 1 и 3. Третьи сказали, что с подобными вопросами сталкивались не раз, а ответы только сбивают с толку будущих водителей. Наконец автор записи на вопрос, который из ответов правильный, написал, что правильный ответ – 1. Музыка может напугать диких животных.

Инф. «ЛК»

Метки: N43 (1183) 26 октября, правила дорожного движения