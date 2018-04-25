Водителей ожидает новшество

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Правительство решило изменить правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения, в случае если в крови человека установлено больше 1,5 промилле.

По новым правилам, через 15–30 минут после первой проверки будут проводить повторную. Оценивать будут меньший результат. Сейчас после того, как выясняется, что в организме водителя больше 1,5 промилле, водителя везут в больницу, чтобы взять кровь на анализ. За вождение в состоянии тяжелой степени опьянения в Литве водителям грозит уголовная ответственность. Новый порядок также будет распространяться на тех виновников ДТП (если в ДТП пострадали люди или был нанесен значительный ущерб имуществу), которые «надули» больше 0,4 промилле.

Если водитель не согласится с показаниями обеих проверок, то далее он может ехать в больницу и за свой счет сдать кровь. Однако такое освидетельствование невозможно в тех случаях, когда водитель избегает проверки на трезвость или медицинского осмотра. На сегодняшний день, согласно законодательству, допустимый уровень содержания алкоголя в организме водителя — до 0,4 промилле. Однако это касается не всех водителей: 0 промилле должно быть в организме молодых водителей со стажем до 2 лет, мотоциклистов, водителей грузовиков и такси.

С апреля 2019 года вступают в силу и другие изменения, появятся дополнительные наказания за повторное нарушение. Указано, что за повторное вождение в нетрезвом виде, если с момента наказания не прошло 1 года (или еще действует наказание за вождение в нетрезвом виде), грозит штраф 1000-1500 евро. Кроме того, такого водителя лишат прав на 3-5 лет. За такое же нарушение человеку, у которого нет прав, грозит штраф в размере 1200-2000 евро.

Во всех случаях транспортное средство будет конфисковываться.

Информация BNS, литовских СМИ