Водители имитируют ДТП ради страховки

Страховые компании с начала 2017 г. фиксируют в стране пик фиктивных ДТП. Об этом сообщила страховая компания BTA.

«Постоянно происходят единичные попытки заработать легкие деньги, но в первом квартале этого года количество дел, связанных с так называемыми дорожными спектаклями, во время которых дополнительно портятся и так уже сломанные или по другим причинам утратившие ценность автомобили, равняется чуть ли не половине всех таких случаев за 2016 год. Чаще всего на сомнительные схемы соблазняются люди, полагающие, что могут перехитрить страховых экспертов, но такие попытки обычно превращаются в трагикомедию с плачевными последствиями», — отмечает глава отдела экспертиз BTA Андрюс Жюкялис.

Только в первом квартале 2017 года количество таких дел, которые администрировала ВТА, составило 43% от всего количество случаев, зафиксированных в 2016 году. Средняя сумма, которую планируется получить от страховой компании за фиктивные ДТП, достигает 6000 евро, но иногда планируется присвоить и десятитысячные суммы.

По словам Жюкялиса, больше всего шокирует то, что фантазия людей, участвующих в таких махинациях, часто обходит стороной законы физики: «Самые курьезные ситуации — это когда в таких спектаклях участвуют автомобили, которые из-за поломки не могут сдвинуться с места. Нередко бывает, что «авария» происходит в таком тихом уголке, где в сутки проезжает всего несколько автомобилей. Удивляет то, что во время осмотра автомобиля замечаешь, что повреждения, которые в таком спектакле получают сломанные, но почти новые автомобили, очевидно, подчеркиваются дополнительными ударами молотка или плиты, что делается для того, чтобы повысить размер страховой выплаты».

Практика показывает, что обманом чаще всего занимаются молодые мужчины до 30 лет.

«Пики фиктивных аварий, как правило, отражают общую экономическую ситуацию в стране. Когда она становится хуже, люди ищут способы и незаконные источники, откуда могли бы получить дополнительный доход. Я заметил, что этот метод используется тогда, когда за дорогостоящие или почти новые автомобили не удается выплатить кредит или трудно идет их продажа», — резюмирует Жюкялис.

Инф. “ЛК”

Метки: N19 (1159) 11 мая, ДТП, Страховая компания