Военная драма «Т-34»  о борьбе и любви

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Создатель культового и одного из самых популярных русских криминальных сериалов «Бригада» — Алексей Сидоров представляет самый амбициозный проект в своей карьере, стоимость которого свыше 600 млн рублей, военный боевик о борьбе, уважении, любви и огромном стремлении к свободе.

Снимая фильм, режиссер не ограничивался только отличными российскими актерами. Одну из главных ролей в фильме сыграл немецкий актер Винценц Кифер, хорошо известный по сериалу «Кобра 11» и фильму «Джейсон Борн». По словам кинокритиков, этот фильм способен приковать зрителя к экрану с первых минут и сохранять напряженную сюжетную линию от начала до конца, а своей силой похож на легендарный фильм «Экипаж».

В эпицентре сюжетной линии история, основанная на реальных событиях, которую режиссер тщательно создавал с помощью американских, российских и немецких военных экспертов.

В 1941 г. под Волоколамском, после ожесточенных боев с немцами, танк младшего лейтенанта Ивушкина (акт. Александр Петров) уничтожен, а сам Ивушкин, вместе с единственным выжившим танкистом Василенком (акт. Виктор Добронравов), попадает в плен.

Проведя три года в нечеловеческих условиях в концлагере, Ивушкин решает сбежать. С собой он берет группу заключенных и работавшую в лагере переводчицу, которая помогла договориться двум самым большим врагам — пленному и немецкому полковнику Клаусу Егерю (акт. Винценц Кифер).

Девушка (актриса Ирина Старшенбаум) искренне любит смелого заключенного и становится сообщником в его дерзком плане. Чтобы побег удался, командир танка Ивушкин должен подчиниться немцам, которые запланировали жестокое столкновение с заключенными. Однако, немцы даже не могли представить себе, какую шутку выкинет Ивушкин, в планах которого было только одно — спастись от смерти.

Удастся ли Ивушкину и его соратникам обрести желанную свободу, мы узнаем уже 18 января.

Режиссер: Алексей Сидоров («Бригада», «Бой с тенью»)

В ролях: Александр Петров («Гоголь. Начало», «Лед»), Виктор Добронравов («О чем говорят мужчины?», «Побег»), Ирина Старшенбаум («Лето», «Лед»), Винценц Кифер («Джейсон Борн» «Спецотряд «Кобра»»), Антон Богданов («Реальные пацаны», «Елки 3»)

Страна: Россия

Возрастной ценз: +13

Жанр: военная драма, боевик

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