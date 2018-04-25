Военная полиция начала расследование закупок запасных частей к бронемашинам

Военная полиция литовской армии начала расследование по поводу возможно завышенной цены на приобретение запасных частей для гусеничных бронетранспортеров M113 Управлением логистики.
В распространенном в четверг сообщении министерства обороны говорится, что стоимость закупки составила 36,4 тыс. евро.
Расследование начато на основании служебного донесения командующим Служебным депо Управления логистики Рямигиюса Мики.
Решение о начале расследования принял командующий вооруженными силами Йонас-Витаутас Жукас.
В данный момент Военная полиция уточняет информацию вместе с Вильнюсской окружной прокуратурой.
Это, по сообщению Минобороны, может потребовать до 10 дней. Позднее будет принято решение о начале досудебного расследования.
Армия не комментирует начатое расследование более подробно.