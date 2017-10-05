Военной бригаде Литвы, Польши и Украины присвоено имя К. Острожского

Министры обороны Литвы, Польши и Украины в четверг подпишут документ, которым совместной военной бригаде этих стран будет присвоено имя военачальника Великого княжества Литовского (ВКЛ) Константина Острожского.

Созданная три года назад бригада сейчас называется LITPOLUKRBRIG.

Министры также дадут разрешение этой военной единице или ее элементам участвовать в международных операциях.

В Люблинском замке в Польше будет отмечаться вторая годовщина деятельности штаба этой бригады, командиру бригады, полковнику Зенону Брушко будет вручено боевое знамя, сообщило Минобороны.

Собравшиеся также смогут осмотреть выставку военной техники, попробовать солдатский гороховый суп, послушать концерт.

К. Острожский (1460–1530) – гетман ВКЛ. Его самые известные военные победы – взятие в плен крымского хана Менгли Герая и победа в битве под Оршей 8 сентября 1514 года. Он похоронен в Киево-Печерской лавре.

BNS

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