Военные Аргентины на 11-й день неудачных поисков подлодки “Сан-Хуан” все еще надеются, что экипаж – “в условиях экстремального выживания”

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключил, что экипаж аргентинской дизельной подлодки “Сан-Хуан”, пропавшей в южной Атлантике 15 ноября, все еще может быть жив. Но поисковая операция никаких результатов пока не принесла. Виной тому, в частности, плохая погода. Метеослужба Аргентины вновь направила официальное предупреждение об ухудшении в районе поисков погодных условий и сильном ветре. Его порывы составят до 90 км/ч. Это означает очень сильное волнение на море. Высота волн в этом случае может достигать семи метров. На суше при такой скорости ветер гнет большие деревья, срывает с крыш черепицу.

“Условия погоды неблагоприятные, – заявил Энрике Бальби. – Но есть шанс, что экипаж все еще находится в условиях экстремального выживания”. Таким образом, представитель ВМС Аргентины опроверг информацию, что подводников уже официально считают погибшими: “На 11-й день поисков у нас в этом нет уверенности, этого нельзя утверждать”. По его словам, сроков окончания поисковой операции нет, чего, к сожалению, нельзя сказать об операции спасательной – несмотря на надежду, нет никаких объективных доказательств, что члены экипажа будут живы к моменту обнаружения подлодки.

Активный поиск субмарины начался вечером 16 ноября. На следующий день операция была расширена до поисково-спасательной. Но только в четверг, 23 ноября, стало известно примерное местонахождение лодки – в день последнего ее выхода на связь, в 30 милях к северу от предполагаемого положения, была зафиксирована гидроакустическая аномалия – “единичное, короткое, мощное, неядерное явление, которое соответствует взрыву”. Эти данные предоставила Аргентине Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в обязанности которой входит мониторинг взрывов.

По данным военных, лодка в результате некоего взрыва легла на грунт на глубине до 1000 метров. Для экипажа главная опасность состоит в ограниченном запасе воздуха. На “Сан-Хуане” в день исчезновения его оставалось на семь дней. Если после этого субмарина не всплывала, то на выживание экипажа надежды нет. Однако родственники членов экипажа надеются именно на то, что субмарина смогла на некоторое время всплыть для поддержания запасов воздуха.

В ВМС страны опровергли информацию, что субмарина была потоплена торпедой. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил, что эта версия не рассматривается, так как ничем не подтверждается. Причиной же взрыва на пропавшей лодке, вероятно, стала высокая концентрация водорода. “На борту не было боевых торпед, они не могли стать причиной взрыва. Можно сделать вывод, что он был вызван высокой концентрацией водорода, хотя мы и не знаем, что к этому привело”, – заявил Бальби.

В понедельник командир группы океанографических судов ВМС Габриель Галеасси сообщил, что экипаж подлодки информировал командование о “коротком замыкании в аккумуляторе”. Во время пресс-конференции Энрике Бальби также заявил, что экипаж сообщал о проблемах с электроснабжением. По мнению военных, причиной этого могло стать попадание воды на аккумуляторы. Ранее местные СМИ со ссылкой на Минобороны писали, что на пропавшей подлодке были установлены аккумуляторы без гарантии. Это выяснилось после проверок контрактов на ремонт и закупку оборудования для “Сан-Хуана”.

Шансы экипажа, почему лодка не всплыла и почему там были “лишние” люди

Аргентинская подлодка лодка “Сан-Хуан” – единственная действующая подлодка страны.

B кoнцe 1977 гoдa BMC зaключили c гepмaнcкoй фиpмoй Thуssen кoнтpaкт нa пocтpoйку oднoй бoльшoй oкeaнcкoй дизeль-элeктpичecкoй пoдвoднoй лoдки пpoeктa TR-1700 и двуx cубмapин мeньшeгo вoдoизмeщeния пpoeктa TR-1400. Но в итоге из-за экономических трудностей Аргентина смогла получить только две подлодки, пocтpoeнные нa cудoвepфи TNSW в Эмдeнe. Одной из их и была S-42 San Juan, вcтупившая в cтpoй 19 нoябpя 1985 гoдa.

Эта немецкая субмарина обладает слишком малым запасом плавучести – 8-9%. Для сравнения, на российских подлодках он составляет – 28-30%. У наших – 10 отсеков, и при затоплении одного из них российские лодки могут всплыть в надводное положение. А у подводной лодки “Сан-Хуан” всего четыре отсека.

В случае предполагаемого взрыва водорода, выделяемого аккумуляторными батареями, члены экипажа могли укрыться в других отсеках. Взрыв водорода может быть достаточной силы, но не настолько критичен для подлодки. При взрыве в отсеке, где расположены аккумуляторные батареи, и последующем пожаре и затоплении лодка легла бы на грунт и всплыть уже не смогла бы.

Экипаж мог бы выйти с затонувшей подлодки самостоятельно, но только через первый или второй отсеки. Но так как аккумуляторные батареи расположены в первом отсеке, то он вероятнее всего был затоплен, а находившиеся там члены экипажа погибли. Из второго отсека также никто не вышел.

Еще один вариант – подлодка легла на грунт на запредельной глубине и ее раздавило. Контр-адмирал Северного флота ВМС РФ, командир подводной лодки К-241, Герой России Всеволод Хмыров отметил, что подобные дизель-электрические подлодки “имеют достаточно хорошую живучесть, если не проваливаются на глубину более предельной”. “Если глубина местности позволяет им лечь на грунт, то личный состав может достаточно долго существовать, обеспечивая жизнедеятельность средствами регенерации воздуха. Есть штатные установки регенерации и средства спасения, к которым относятся специальные костюмы для обеспечения всплытия из аварийных подлодок. Поэтому срок пребывания на грунте затонувшей подводной лодки может исчисляться неделями”, – пояснил эксперт.

В районе поиска пропавшей “Сан-Хуан” глубина варьируется от 70 до 200 метров, то есть меньше предельной для подлодки. Но военные не исключают и худший вариант – рядом находится глубокая океанская впадина глубиной до 4 километров. В этом случае искать раздавленную подлодку будут российские аппараты с судна “Янтарь”, способные вести поиск на глубине до 6000 метров. Вероятно, это будут обитаемые аппараты (АГА) АС-37 “Русь” и АС-39 “Консул”. Но до их прибытия в зону поиска остается еще почти неделя.

“Caн-Xуaн” вoopужeн шecтью тopпeдными aппapaтaми. Максимальный зaпac тopпeд нa бopту – 22 eдиницы, однако в этом походе, как утверждает командование ВМС, боевых торпед на борту не было.

Пoдвoднaя лoдкa имeет в длину 66 мeтpoв, oблaдaет aвтoнoмнocтью плaвaния в 30 cутoк, пoгpужaется нa 300 мeтpoв, paзвивaет пoд вoдoй скорость в 25 узлoв. Штaтнaя чиcлeннocть экипaжa лoдки нa момент ее создания cocтaвлялa 29 чeлoвeк. Но в 2007 гoду “Caн-Xуaн” на шесть лет встал на ремонт, и в нее были внесены изменения.

На сегодняшний день на подлодке постоянных мест экипажа – 37. Однако в мoмeнт своего последнего выxoдa из Ушуaя 13 нoябpя нa бopту лoдки нaxoдилocь 44 чeлoвeкa, чтo нa семь чeлoвeк бoльшe штaтнoй чиcлeннocти.

Родственники членов экипажа сообщили, что среди “лишних” были два боевых пловца из спецподразделения ВМС Аргентины, а также сотрудник флотской службы разведки.

Превышение численности экипажа мoгло также oбъяcнятьcя пpиcутcтвиeм cпeциaлиcтoв по oтлaдке кopaбeльныx cиcтeм или прибытием на практику куpcaнтoв. Но такое превышение никаких пpoблeм вызвaть нe мoглo. Вмecтo чacти тopпeднoгo бoeкoмплeктa “Caн-Xуaн” мoг взять нa бopт дoпoлнитeльнo до трех десятков чeлoвeк.

Но в случае аварии ограниченный семидневный запас воздуха при “лишних” членах экипажа расходовался бы еще быстрее. C момента предполагаемой аварии экипаж мог бы продержаться около 100 часов, заявил глава Санкт-петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин в интервью “НГ”: “В 80% случаев аварии на подводных лодках начинаются с пожара. Уже были сообщения, что на этой лодке старая аккумуляторная батарея. Скорее всего, в ней произошел взрыв с последующим возгоранием и поступлением воды”.

Бывший капитан подводной лодки “Тарбьюлент” Королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рамзи в интервью BBC заявил, что возгорание на борту – самая вероятная причина исчезновения подлодки. “Последнее поступившее с подлодки сообщение о неполадках с аккумулятором дает основания думать, что капитан сначала пытался справиться с неблагоприятными погодными условиями, а затем с проблемами, возникшими из-за них… Если на борту были проблемы с аккумуляторами или протечка, то есть большая вероятность, что попавшая вода вызвала замыкание и взрыв… Среди возможных сценариев нет ни одного обнадеживающего. Даже если лодка просто опустилась на дно, исход также будет довольно трагичным для подводников и их семей”, – считает капитан.

Российские спасатели не могут начать поиски подлодки – мешают большие волны и сильный ветер

Аргентина довольно долго не обращалась к другим странам за помощью в проведении поисково-спасательной операции, повторяя ошибку России с АПЛ “Курск”. По мнению экспертов, именно эта задержка может стать причиной трагических последствий. На сегодня международная команда, участвующая в поисках пропавшей подводной лодки, насчитывает до 30 судов и самолетов, а также до 4000 человек из 13 стран мира. Последней, 13-й страной, заявившей о предоставлении помощи в поисках, стала Россия. Кроме нее в операции участвуют Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания и Уругвай.

В Аргентину Россия направила специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда с телеуправляемым подводным аппаратом “Пантера плюс” (опускается на глубину до 1000 метров), а также океанографическое исследовательское судно “Янтарь”, оборудованное двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6000 метров.

Российский “Ан-124” уже доставил “Пантеру плюс” в аргентинский город Комодоро-Ривадавия. Но погодные условия не позволяют начать поисковые работы – аргентинский корвет Robinson не может из-за сильного ветра и волн войти в порт, чтобы взять на борт аппарат. Если “Сан-Хуан” лежит на грунте на до 200 метров, то “Пантера” может с помощью манипулятора присоединить к подлодке шланги для подачи воздуха высокого давления. Правда на то, что экипаж до сих пор жив, надежды уже не осталось.

Если подлодка лежит на глубине свыше 1000 метров (а больше 300 – для нее означает запредельную глубину), то искать ее будут ужу другие аппараты, с океанографического исследовательского судна ВМФ РФ “Янтарь”. Его автономные глубоководные обитаемые аппараты (АГА) АС-37 “Русь” и АС-39 “Консул” cпособны вести поиск на глубине до 6000 метров. Но вот прибудет “Янтарь” в зону поиска только в начале декабря.

Американский аппарат, способный “эвакуировать” экипаж “Сан-Хуана”, вероятно, прибудет в зону поиска только во вторник, 28 ноября. Его доставит норвежское судно Sophie Siem. Потенциально эта мини-субмарина способна вести спасательные работы на глубинах, не превышающих 650 метров. Но эксперты считают, что к этому моменту никого эвакуировать уже не придется.

Доклад ВМС: просроченные аккумуляторы и коррупция

Проведенная Минобороны Аргентины проверка выявила, что при заключении контрактов на закупку аккумуляторов для пропавшей подводной лодки “Сан-Хуан” была нарушена установленная процедура. Были получены факты, свидетельствующие о коррупционном характере этих действий, сообщает газета La Nacion. По данным издания, военнослужащие, ответственные за заключение контракта, действовали в интересах компаний Hawker Gmbh и Ferrostaal AG. В результате для подлодки были приобретены аккумуляторы с истекшим сроком гарантии.

В Минобороны не исключают, что это и стало причиной аварии на подлодке, экипаж которой несколько раз сообщал о проблемах с электропитанием и коротком замыкании в одном из аккумуляторов.

Аргентина повторила ошибку России, совершенную при катастрофе АПЛ “Курск” в 2000 году

Международная команда, которая сейчас задействована в поисково-спасательной операции, может обнаружить подлодку. Однако значительное время уже потеряно.

Аргентина повторила ту же ошибку, что совершила Россия в 2000 году, когда произошла авария на борту атомной подводной лодки “Курск”, вспоминает в интервью “МК” глава Санкт-петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин, последний выход которого в море был как раз на пропавшей подлодке “Сан-Хуан”. В 2000 году США, Великобритания и Норвегия моментально предложили помощь в поиске затонувшей субмарины. Но власти России решили зарубежную помощь не принимать и ждали еще пять дней. А когда все же решились на этот шаг, то начались долгие согласования, какие средства применять, как стыковать отечественные спасательные люки со спасательными устройствами НАТО.

В итоге, когда норвежские водолазы вскрыли кормовой люк “Курска”, выяснилось, что АПЛ затоплена, а весь личный состав погиб.

Адмиралы Северного флота ВМФ РФ вначале не говорили о взрыве, а обсуждали версию подводного столкновения “Курска”. Аргентинские военные также неделю молчали о “гидроакустической аномалии” на “Сан-Хуане” и только 22 ноября сообщили, что через несколько часов после потери с субмариной связи был слышен громкий звук.

Но после катастрофы “Курска” в России были сделаны правильные выводы, и когда в августе 2005 года в бухте Березовая у берегов Камчатки на Тихоокеанском флоте произошла авария с батискафом АС-28, который запутался в старых рыболовных сетях и не смог всплыть, помощь Великобритании была принята незамедлительно. На борту аппарата АС-28 было семь членов экипажа, он находился на глубине почти 200 метров. Самолет со спасательным комплексом “Скорпион” вылетел из Великобритании в Тихий океан. В ходе поисково-спасательной операции британские специалисты перерезали все удерживавшие батискаф путы. Освободившись от сетей, АС-28 смог всплыть на поверхность, экипаж был спасен. Семеро моряков провели в подводном заточении 76 часов.

“У меня на столе стоит модель подлодки “Сан-Хуан”, которую нам подарили. В 2005 году мы были в Аргентине, в Мар-дель-Плата, на конгрессе, и аргентинские коллеги предоставили нам возможность побывать на этой подлодке. И так получилось, что у меня крайний выход в море случился как раз на “Сан-Хуане”. Такие вот превратности судьбы. От нас ничего не скрывали. Да, эта лодка достаточно старая, 1985 года, немецкой постройки, но весьма надежная. За эти годы она прошла несколько ремонтов и модернизаций. Имела современное оборудование. А ее прочный корпус рассчитан на десятилетия. Эта модернизация позволяла считать лодку вполне боеспособной. Мы сами воочию наблюдали, как экипаж ее обслуживал и как ею управлял. Высокий профессионализм экипажа произвел на нас самое хорошее впечатление”, – вспоминает Курдин.

Но произошедшее с “Курском” не стало уроком для Аргентины, которая долго думала, принимать ей международную помощь или нет. “Нашему специальному судну “Янтарь”, которое идет в район предполагаемой катастрофы от западного побережья Африки, потребуется на переход около 10 суток”, – напомнил подводник (“Янтарь” придет туда только в первых числах декабря).

Местоположение затонувшего “Курска” было установлено через 16 часов поисков. А субмарину “Сан-Хуан” не могут найти уже 11 дней. Но даже когда ее обнаружат, то понадобится время, чтобы понять, что случилось, и чтобы подошли спасатели с оборудованием. А это время работает против подводников, у которых не осталось воздуха.

Для того чтобы спасение аварийных подлодок проходило оперативно, без согласований и консультаций, в России предложили создать международный координационный центр по оказанию помощи аварийным подводным лодкам. Об этом говорилось на 54-м Международном конгрессе подводников, который прошел в июне 2017 года в Санкт-Петербурге. Все страны-участники, в том числе и Аргентина, российскую инициативу поддержали.

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Метки: АС-28, В мире, Курск, Сан-Хуан