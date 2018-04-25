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Военные Дании хотят взять в свои ряды геймеров. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, Вооруженные силы королевства надеются на то, что геймеры смогут пополнить ряды пилотов, командиров и операторов радаров.

Прием в ряды солдат людей, занимавшихся киберспортом, рассматривается после того, как Вооруженные силы страны обнаружили, что геймеры обладают хорошей способностью к обучению, стратегическому пониманию и способности к визуализации. По словам военных, все это может быть эффективно использовано в Военно-воздушных силах страны.

«Геймеры обладают определенными навыками: сохраняют спокойствие под давлением, имеют более быструю реакцию, чем другие молодые люди, могут быстро принимать решения, обладают хорошими навыками командной работы, ориентации и проявляют сильные способности к визуализации», — сказал майор Андерс Бех, руководитель отдела по набору персонала Министерства обороны Дании. «Все эти способности мы могли бы использовать», — добавил Бех.

Высокая оценка военных потенциалу геймеров в качестве будущих военнослужащих была дана после нескольких испытаний, в которых участвовала датская киберспортивная команда Astralis.

По словам руководителя кадрового отдела Вооруженных сил королевства, положительные впечатления, полученные в ходе испытаний, нашли отражение и в реальном наборе персонала.

«Начиная с 2017 года мы специально старались нанять геймеров, действуя на часто посещаемых ими платформах. И мы получили в два раза больше заявок, чем обычно», — сказал Бех.

«Таким образом, мы легко смогли найти достаточно квалифицированных кандидатов для нашей программы «Лидер полета», которая является одной из самых сложных. Обычно мы рассматриваем 20 или 40 заявок, прежде чем найти подходящего кандидата», — пояснил он.

Теперь Вооруженные силы Дании намерены установить партнерские отношения с Федерацией электронного спорта в стране, чтобы увеличить число претендентов на военные позиции среди людей, которые отточили свои навыки в играх.

«Но мы все еще заинтересованы в том, чтобы выяснить, могут ли геймеры стать солдатами. У них есть некоторые основные навыки, которые нас интересуют, но есть и другие требования в отношении способности выполнять функции солдата. Мы пока ничего не можем сказать наверняка об этом», — добавил руководитель отдела по набору персонала Министерства обороны Дании.