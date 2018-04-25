Военные США впервые в истории не получили зарплату

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Американских военных предупредили, что они из-за шатдауна они не получат зарплату. Соответствующее письмо своим подчиненным направил командующий Береговой охраны США адмирал Карл Шульц, сообщает в среду, 16 января, ТАСС.

Шульц отметил, что зарплата им не начислена в связи с приостановкой работы федерального правительства, и, насколько ему известно, этот случай является беспрецедентным в истории страны.

«Сегодня вы не получите свою регулярную зарплату. Таким образом, насколько мне известно, впервые в истории нашей нации служащим ВС США не была выплачена зарплата в ходе прекращения бюджетного финансирования», — говорится в обнародованном письме.

Шульц отметил, что осознает, какое беспокойство данная ситуация вызывает у служащих и их семей, в связи с чем от их имени осуществляется тесное сотрудничество с рядом организаций.

«В этой связи я рад сообщить, что [некоммерческая благотворительная организация] Coast Guard Mutual Assistance («Взаимная помощь береговой охраны») получила пожертвование в размере $15 млн от компании USAA с целью поддержать наших людей, нуждающихся в помощи», — добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна почти миллион госслужащих не получили зарплату.

Напомним, «шатдаун» возник из-за разногласий между президентом Дональдом Трампом и Конгрессом, где большинство принадлежит демократам, по вопросу выделения более 5 млрд долларов бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

korrespondent.net