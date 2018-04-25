«Война гребешков»: французские и британские рыбаки подрались в проливе Ла-Манш

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Причиной происшедшей в минувший вторник потасовки стал конфликт из-за границ территории промысла, расположенного у берегов Нормандии.

По данным местного комитета рыбаков, «войну» развязали французы, которые принялись закидывать англичан камнями – чтобы помешать им работать.

Об этом пишет в среду, 29 августа, газета The Telegraphсо ссылкой на телеканал France 3 Normandie.

Британские рыбаки обратились к правительству с просьбой вмешаться и защитить их с помощью судов ВМС. В зоне ловли гребешков собрались накануне 35 французских сейнеров и пять британских.

NEWSru.com.il