Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали марта

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Время весной как будто ускоряется, и вот уже на исходе март, а с ним и первая четверть года. За первый весенний месяц в мире прошло множество необычных и ярких фестивалей и праздников. Мартовская подборка расскажет, как отпраздновали Масленицу в Индии, зачем Ниагарский водопад «окрасили» в зеленый цвет, сколько тонн апельсинов уничтожили на празднике в Иврее и кто стал победителем чемпионата по переноске жен в Великобритании.

Фестиваль Холи в Индии

Ежегодный праздник весны, также известный как Пхагвах и фестиваль красок Холи, прошел в Индии 21-22 марта. Фестиваль Холи, приуроченный к первому весеннему полнолунию, собирает миллионы индийцев и туристов со всей планеты. Торжества проходят одновременно в большинстве крупных городов Индии.

Обряды индийского праздника весны напоминают обычаи многих народов мира: на Пхагвах принято сжигать чучело демоницы Холики, готовить и поедать всевозможные лакомства и, конечно, без устали веселиться. Все это так напоминает нашу Масленицу!

Самая эффектная традиция фестиваля Холи — массовое обсыпание участников праздника разноцветной пудрой, которая символизирует пепел сгоревшей Холики, и обрызгивание друг друга подкрашенной водой. Благодаря этим ритуалам и без того яркая Индия окрашивается во все цвета радуги.

Изначально краски Холи делали из растений, которые применяются в традиционной индийской медицине, — нима, куркумы, халди, билвы, поэтому, по мнению аюрведических врачей, ритуал обсыпания имел и некоторый лечебный эффект. Сегодня же большинство красок для праздника весны изготавливают из искусственных компонентов, поэтому о целебных эффектах этого яркого ритуала говорить не приходится. Но какой же это потрясающий сеанс цветотерапии! Долой сезонную хандру!

Карнавал в Рио-де-Жанейро

Ежегодный карнавал состоялся в Рио-де-Жанейро 2-5 марта. Самый масштабный и яркий костюмированный праздник в мире традиционно проходит перед началом Великого поста.

Карнавал привезли в Бразилию из Португалии в XVII веке, и поначалу он имел черты знаменитых праздников Италии и Франции — яркие маски, украшенные цветами платформы, фантастические костюмы. Затем к ним прибавились обычаи традиционной африканской культуры — благодаря темнокожим рабам, работавшим на кофейных плантациях. Но постепенно бразильский карнавал обрастал собственными традициями, главная из которых — конкурс танцевальных коллективов — зародилась в 1920-х годах прошлого века, когда в Рио стали появляться первые школы самбы.

Сегодня соревнования лучших школ самбы Бразилии — главное событие карнавала в Рио, но, безусловно, не менее любима народом и неофициальная составляющая этого грандиозного праздника — массовые гуляния, многочисленные концерты и костюмированные парады. Специально для карнавала в Рио-де-Жанейро в 1984 году соорудили Самбодром — уникальную улицу длиной 700 м, по обеим сторонам которой в несколько этажей размещены зрительские трибуны.

По этой улице во время карнавальных ночей перемещаются украшенные платформы, на которых выступают танцевальные коллективы, представляющие 12 школ самбы. Номера оценивает профессиональное жюри, а победителя конкурса традиционно объявляют в последний день праздника. В уличных шествиях и конкурсе танцевальных школ в этом году приняли участие десятки тысяч артистов, а зрителями зажигательного праздника стали по разным подсчетам от 5 до 7 млн человек (не зря карнавал в Рио занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире).

Сегодня красочные фестивали с участием школ танцев проходят не только в Рио-де-Жанейро, но и в Сан-Паулу, Сальвадоре, Ресифи и других бразильских городах.

День святого Патрика

День святого Патрика отпраздновали в Ирландии, Великобритании, США и многих других странах мира 17 марта. Ежегодно в этот день поминают святого покровителя Ирландии, который даровал стране христианство. По всему миру проходят костюмированные шествия, праздничные концерты и безудержные народные гуляния в честь святого Патрика. В этом году один только дублинский парад, для которого выбрали тему «Рассказы и рассказчики», собрал сотни тысяч зрителей.

Главные символы Дня святого Патрика — листок клевера, сказочные гномы лепреконы и, конечно, зеленый цвет. В этом году к празднику около 470 достопримечательностей по всему миру окрасились в зеленый. Среди них — Великая Китайская стена, Колизей в Риме, Пизанская башня, Ниагарский водопад, статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Световое шоу получило название Global Greening, в нынешнем году оно прошло уже в 10-й раз.

А воды реки Чикаго в одноименном городе США уже более 50 лет раз в год окрашивают в ярко-зеленый цвет с помощью натуральных пигментов — выглядит это совершенно фантастически!

В праздновании Дня святого Патрика в Великобритании приняли участие герцоги Кембриджские, они посетили парад ирландских гвардейцев, после которого Кейт Миддлтон вручила офицерам веточки трилистника. По традиции возглавил праздничную процессию в Лондоне символ ирландской армии — волкодав по кличке Домналл.

Сложно представить, но традиционные шумные гуляния на День святого Патрика еще пару десятков лет назад были под запретом. До 1970-х годов это был сугубо религиозный праздник, поэтому 17 марта все ирландские пабы были закрыты.

Апельсиновая битва в Италии

Традиционная битва апельсинами состоялась 3-5 марта в итальянском городе Иврее. Зрелищные бои проходят ежегодно во время трехдневного карнавала накануне Масленицы и привлекают в маленький городок на севере Италии десятки тысяч туристов со всей Европы.

Есть несколько версий возникновения традиции битвы. Согласно одной из них, апельсины символизируют голову злого тирана, который правил в Иврее в XII веке. Однажды деспот пытался овладеть местной девушкой по имени Виолетта, однако та сумела дать злодею отпор и обезглавила его, освободив город.

В битве участвуют девять команд, каждая из которых «обстреливает» цитрусовыми импровизированные замки и их защитников. Заступники цитаделей, одетые в латы и шлемы, старательно, но безуспешно уворачиваются от оранжевых снарядов. В конце фестиваля судьи объявляют команду-победителя. Ежегодно в боях уничтожается около 500 т апельсинов, которые привозят в Иврею из Сицилии и Калабрии.

Тысячи зрителей, надев красные шапки, наблюдают за битвой со стороны. Им запрещено бросаться апельсинами, однако они имеют право войти в состав команд-участниц — для этого нужно лишь сменить красный головной убор на оранжевый.

Апельсиновую битву в народе называют праздником фермеров и хирургов — благодаря оранжевому побоищу и у тех, и у других полно работы. Каждый год с травмами, полученными во время битвы, за медицинской помощью обращаются несколько сотен участников боев.

Праздник цветения сакуры в Японии

Начало сезона цветения сакуры в Японии в этом году пришлось на 21 марта. В этот день японское метеорологическое агентство объявило о том, что на одном из деревьев королевской вишни в храме Ясукуни распустилось более пяти бутонов.

Традиция любования цветением — ханами — зародилась в Японии при императорском дворе около III века до н.э., а сегодня этот обычай распространился на весь мир, фестивали сакуры весной проводятся в десятках стран. Кстати, ханами — это созерцание не только цветущей вишни, но и сливы, миндаля, персика и многих других растений.

Сезон цветения вишни чрезвычайно скоротечен — буквально 5-7 дней, и в это время миллионы людей во всем мире устремляются в парки, чтобы насладиться умиротворяющим зрелищем. Почитатели ханами ассоциируют осыпающиеся лепестки цветов с красотой и быстротечностью жизни, с храбростью и чистотой помыслов.

В Японии так любят и чтут традицию ханами, что специально к началу сезона цветения вишни здесь выпускают целые серии продуктов, предметов обихода, одежды и многое другое с изображением сакуры. К примеру, в этом году японские ремесленники разработали уникальный зонтик в виде цветка сакуры, он защищает от солнца, а еще помогает укрыться от падающих вишневых цветов.

Во время сезона цветения сакуры принято устраивать пикники в тени благоухающих деревьев, многие компании в это время проводят выездные корпоративные мероприятия в парках и садах.

Для отслеживания пика цветения вишни и выбора самых живописных парков в Японии каждый год составляют специальные календари и карты.

Чемпионат по переноске жен в Великобритании

Ежегодный чемпионат Wife carrying race прошел в британском Доркинге, графство Суррей, 3 марта. Десятки пар, не побоявшись пронизывающего ветра и ледяного дождя, приняли участие в первенстве. Помимо природных «обстоятельств непреодолимой силы», отважным парам пришлось пройти через препятствия, уготовленные организаторами соревнования.

Преодолевая дистанцию в 380 м, бегуны карабкались по тюкам сена, утопали в грязи, поднимались на холм и спускались с него, а еще уворачивались от потоков воды, которые обрушивали на них из ведер и водяных пистолетов сердобольные болельщики.

Правила Wife carrying race гласят, что «жена» должна быть не моложе 18 лет и весить не менее 50 кг — в противном случае «носильщика» дополнительно нагружают рюкзаком, наполненным провизией. На голову «жене» обязательно надевают шлем. Кстати, согласно правилам гонки переносить можно не только девушек, но и парней, а наиболее удобный способ переноски выбирают сами участники.

Победителя гонки награждают бочкой эля. Участник, который донес до финиша самую пышную даму, получает фунт колбасок — «для подкрепления», а также церемониальное похлопывание по спине от других бегунов.

История забега уходит корнями в Средние века — более 12 столетий назад, 8 июня 793 года, викинги-захватчики ворвались на остров Линдисфарн (северо-восточное побережье нынешней Англии), разрушили монастырь и утащили оттуда на своих плечах местных девиц. Подобные варварства продолжались около 300 лет, а традиция современных забегов в Великобритании возникла в 2008 году — именно тогда состоялся первый чемпионат по переноске жен.

Победителями соревнования в этом году стали Крис Хепворт и Таниша Принс. На финише Крис сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, чем растрогал не только Танишу, но и всех собравшихся. Пара представит Великобританию на мировом чемпионате по переноске жен в Финляндии, который состоится в июле.

Национальный день слона в Таиланде

Один из самых значимых в Таиланде праздников — День слона — отмечают ежегодно 13 марта.

В этот день по всей стране проходят религиозные ритуалы и народные гуляния, а для слонов устраивают богатые пиршества. Все желающие могут покормить ярко наряженных животных, живущих в питомниках, фруктами и другими лакомствами.

Издревле слоны были верными соратниками тайцев — они помогали им строить дома, храмы и целые города, наряду с людьми сражались во всех войнах, а сейчас привлекают в страну туристов. Идея празднования Дня слона была одобрена правительством королевства в 1998 году, но не только для того, чтобы подчеркнуть уважение тайцев к своему священному животному. В первую очередь все мероприятия праздника направлены на освещение проблемы исчезновения слонов. В Таиланде сегодня насчитывается всего несколько тысяч особей этих животных, в последние десятилетия их численность в стране катастрофически сократилась.

belta.by