Вокруг Тони Блэра и слежки за Дональдом Трампом разгорелся новый скандал

Вокруг бывшего премьер-министра Тони Блэра разгорелся новый скандал: как утверждает автор книги “Огонь и ярость: Белый Дом Трампа изнутри” Майкл Вульф, Блэр предупредил Дональда Трампа о слежке за ним во время его избирательной кампании. Блэр называет эту информацию “полностью выдуманной”, пишет The Guardian.

В ставшей бестселлером книге “Огонь и ярость: Белый Дом Трампа изнутри” (Fire and Fury: Inside the Trump White House) американский журналист Майкл Вульф утверждает, что у бывшего премьер-министра состоялась встреча со старшим помощником и зятем Трампа Джаредом Кушнером. На ней Блэр якобы предположил, что британские спецслужбы пристально наблюдают за избирательной кампанией Трампа, прослушивая телефонные звонки и другие средства связи, в том числе, возможно, и самого Трампа. Тогда он якобы заявил, что прямого указания шпионить за Трампом не было, однако в администрации Обамы якобы заявили, что это было бы “очень полезно”. Сам же Блэр якобы сообщил эту информацию, добиваясь поста официального эмиссара Трампа на Ближнем Востоке.

Экс-премьер Соединенного королевства заявил, что оба эти утверждения полностью выдуманы. “Эта история сфабрикована с начала до конца, – заявил он в интервью программе Today на ВВС. – Я никогда не говорил об этом ни в Белом доме, ни за его пределами, ни с Джаредом Кушнером, ни с кем-либо еще”. Блэр признался, что встреча с Кушнером имела место, однако на ней не обсуждался ни вопрос слежки за Трампом, ни вопрос о назначении на какой-либо пост: “Конечно, я встречался с ним, и мы обсуждали мирные процессы на Ближнем Востоке. Однако я не добивался для себя никакой работы: я оставался и остаюсь спецпосланником мира, и мне не нужен никакой официальный пост”.

Блэр также заявил, что его напугало столь быстрое распространение слухов, пущенных Вольфом: “Эта история – свидетельство того, насколько безумна современная политика. Кто-то выдумал эту историю с предупреждением, и теперь полмира строит теории заговора. Вот она, современная политика”.

В начале президентского срока Трампа комментатор канала Fox News заявил, что три источника в спецслужбах подтвердили факт шпионажа за Трампом со стороны администрации тогдашнего президента Барака Обамы. Администрация прибегла к услугам британского агентства GCHQ, чтобы исключить “американский след”. Трамп также обвинил Обаму в прослушивании его телефонных разговоров во время кампании. О причастности британских спецслужб также заявил тогдашний пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, однако представитель GCHQ опроверг эти сведения, назвав их “просто смешными”.

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