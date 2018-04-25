Волна иммигрантов в июле снова превысила число эмигрантов

🔊 Воспроизвести

В июле в Литву прибыло больше людей, чем выбыло — это третий месяц подряд, когда миграционный баланс населения положительный, сообщает Департамент статистики.

В июле этого года 3929 человек покинули Литву, а иммигрировало 4253 человека. По сравнению с июлем прошлого года число иммигрантов увеличилось в 2,4 раза, а число эмигрантов увеличилось всего на 3,1%.

По предварительным данным Департамента статистики, за семь месяцев этого года из Литвы выехало 24 387 постоянных жителей, 23 444 человек иммигрировали.

В этом году, по сравнению с январём-июлем 2017 года, число иммигрантов увеличилось в 2,1 раза, а число эмигрантов сократилось на 19,1%.

BNS