Волна пожаров

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В Литве за год увеличилось количество пожаров, однако число смертельных случаев сократилось, сообщает LRT.

Руководитель Департамента противопожарной безопасности и спасения Юрис Таргонскас рассказал, какие факторы могли повлиять на прошлогоднюю статистику.

«В прошлом году пожаров было больше — 11848, по сравнению с 2017 годом число увеличилось на 26 процентов, но на это, конечно, значительно повлияли пожары в засушливых районах, потому что было сухое лето. Также число пожаров увеличилось из-за дымоходов. В 2017 году произошло 870 пожаров, связанных с дымоходами, а в 2018-м — более тысячи», — сообщил он.

При этом количество жертв пожаров в прошлом году стало самым низким за последние 30 лет. Вероятно, это обусловлено с покупкой детекторов дыма, которые в настоящий момент есть у 43 процентов жителей республики.

Отмечается, что зимой риск возгорания возрастает из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. По словам Таргонскаса, каждые три месяца владельцы частных домой должны чистить дымоходы, чтобы в них не скапливалась сажа, которая может воспламениться.

В Литве с началом отопительного сезона наблюдаются две волны пожаров – осенью и зимой. По данным страховой компании ВТА, второй этап начнется в январе-феврале, когда морозы усилятся до -20 градусов. По данным ВТА, за последние пять лет число пожаров в Литве с октября по февраль на 30% выше, чем в теплое время года.

В январе-феврале, когда температура падает до — 20, снова увеличивается число пожаров, так как жители начинают сильнее топить, иногда не учитывая то, что система может не выдержать такую нагрузку.

В прошлом году в зимних пожарах погибли 75 человек. Чтобы избежать катастрофы, необходимо заботиться об отопительном оборудовании, а также рассказать детям об устройстве электрических и нагревательных приборов. Также специалисты рекомендуют установить детекторы дыма во всех спальных комнатах.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ