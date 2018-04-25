Волна землетресений в Японии и России

🔊 Воспроизвести

korrespondent.net

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии в 36 км к юго-востоку от города Фукусима. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. В России в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в ночь на среду, 5 сентября, произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии в 36 км к юго-востоку от города Фукусима. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 23.11 во вторник, 4 сентября, землетрясения имел координаты 37.58 градуса северной широты и 140.82 градуса восточной долготы.

В России в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в ночь на среду, 5 сентября, произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, сейсмическая активность зафиксирована на глубине 10 км. «Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное событие не повлияло», — уточнили в МЧС. Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 1:58 по киевскому времени.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Пресс-служба МЧС сообщила также, что власть организовала работу 16 рабочих групп «по проверке социально значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов».

В то же время, как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения составила 5,5. Оно произошло в 7 км к юго-западу от Катав-Ивановского, в 133 километрах от Уфы.

Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко рассказал, что в экстренные службы поступило более 600 звонков от жителей.

«Из различных территорий Челябинской области о землетрясении всего поступило 627 звонков от жителей», — сказал чиновник.

Он также рассказал, что на здании больницы в Катав-Ивановском обнаружили трещины, поэтому были эвакуированы пациенты и персонал.

В России сейсмологи зафиксировали на Урале второе землетрясение за сутки. Об этом в среду, 5 сентября, сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В частности, указано, что второе землетрясение произошло в районе Уральских гор в 12:27 по местному времени . Магнитуда составила 4,4, а его эпицентр находился на глубине 10 км.

Отмечается, что расстояние от эпицентра к Уфе составляет 131 км, а до Катав-Ивановского, где ночью произошло первое землетрясение, 22 км.