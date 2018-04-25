Волшебная бахча

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Арбузно-мятный коктейль

Арбуз средний — 1 шт., листья мяты — 8 шт., лайм — 1 шт., мед — 3 ст. л.

Мякоть арбуза очистить от косточек, нарезать крупными кусками. Положить в блендер, добавить 2 стакана воды, взбить до однородного состояния. Получившуюся жидкость процедить через сито и снова перелить в блендер. Добавить мелко нарезанные листья мяты и мед, взбить еще раз на большой скорости. Снова процедить, влить сок половины лайма, перемешать, поставить в холодильник на 40 минут. Оставшийся лайм нарезать дольками, украсить им стаканы с арбузным коктейлем при подаче. Можно также для украшения использовать мяту.

Арбузный шербет

Арбуз средний — 1 шт., лимон — 1 шт., мята — 4 веточки, сахар — 1 стакан, перец черный молотый.

Сахар залить 1,5 стакана воды, варить на медленном огне до полного растворения. Снять с огня, остудить. Арбуз очистить от кожуры, из мякоти вынуть косточки, нарезать крупными кубиками. Положить в блендер, влить сок лимона, сахарный сироп, добавить щепотку молотого перца. Все взбить до однородного состояния. Получившуюся массу перелить в плоскую форму, поставить в морозилку на 3 часа. После этого вынуть готовый шербет из формы, нарезать кубиками, разложить по креманкам. Каждую порцию украсить веточкой мяты. Подавать шербет можно со свежей малиной и кусочками свежего арбуза.

Дынное мороженое

Дыня средняя — 1 шт., сахар — 100 г, лайм — 1 шт.

Дыню очистить от кожуры и семечек, нарезать небольшими кубиками, положить в блендер. Добавить сахар, сок половины лайма. Измельчить до однородного состояния. Получившуюся массу перелить в миску и поставить в морозилку на 2 часа. После этого вынуть из морозилки, переложить в блендер и снова взбить. Разлить массу по формочкам для мороженого, поставить в холодильник на ночь. Можно подавать мороженое с мятой.

Холодный суп из дыни с имбирем

Дыня маленькая — 2 шт., креветки — 8 шт., семена льна — 20 г, соус табаско, имбирь маринованный, базилик.

Креветки отварить, остудить, очистить, мелко нарезать. Дыни разрезать пополам, удалить семена. Аккуратно ложкой вынуть из половинок дыни всю мякоть, оставив стенки толщиной 1-2 см. Мякоть положить в блендер, добавить несколько кусочков льда, табаско, взбить до однородного состояния. Базилик мелко порубить, имбирь нарезать тонкими полосками и вместе с креветками добавить в дынную массу, оставив несколько полосок имбиря для украшения. Разлить суп в очищенные половинки дыни, как в тарелки. Украсить имбирем и посыпать семенами льна.

Закуска из дыни с ветчиной

Дыня маленькая — 1 шт., ветчина — 300 г, помидоры черри — 300 г, кресс-салат — 20 г, мята — 20 г, лимоны — 1 шт.

Дыню нарезать ломтями среднего размера, ветчину — тонкими ломтиками, помидоры — четвертинками. На поднос выложить кусочки дыни. Сверху — ломтики ветчины. Украсить помидорами, листьями кресс-салата и мяты. Сбрызнуть закуску соком лимона.

Ягодный салат с арбузом

Арбуз средний — 0,5 шт., малина — 150 г, черника — 150 г, мята — 20 г, лимон — 1 шт.

Чернику и малину вымыть, очистить от плодоножек. Арбуз нарезать плоскими кусками, с помощью ножа или формы для печенья вырезать из арбузной мякоти звездочки. Очистить их от семян. В каждую тарелку положить ягоды, потом арбузные звездочки. Сбрызнуть соком лимона, украсить листиками мяты.