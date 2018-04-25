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Вооруженные силы Швеции и Финляндии проведут совместные военные учения. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ.

Военные учения под названием «Northern Wind 2019» (Северный ветер 2019) будут проводиться с 18 по 27 марта, на крайнем севере Швеции в округе Норрботтен. Помимо военнослужащих Швеции и Финляндии, в учениях также должны принять участие группы вооруженных сил из Норвегии, Великобритании и США.

Всего в этих учениях примут участие 10 000 человек, из них примерно 7 000 составят военнослужащие Финляндии, Норвегии, США и Великобритании. С финской стороны в учениях будут участвовать 500 транспортных средств и более 1500 солдат.

Как отмечается на сайте Вооруженных сил Швеции, целью проведения «Northern Wind 2019» является развитие шведской национальной обороны, так как эти учения дают Швеции расширенные возможности для ведения боевых действий на уровне бригады вместе с подразделениями из других стран. Более того, поскольку учения проводятся в северной Швеции в зимнем климате, они предоставляют участвующим подразделениям благоприятные условия для расширения их возможностей в ходе зимней войны.

azertag.az