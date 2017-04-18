Вопрос абортов вернулся в Сейм

Министерство здравоохранения не поддерживает предложения Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей о запрете абортов.

В Министерстве отмечают, что количество прерываний беременности в Литве и так постепенно сокращается, а если запретить аборты, то их будут делать нелегально.

«Мы никак не избежим нелегальных абортов, смертей и других последствий, это также можно трактовать как дискриминацию женщины и ограничение прав», — считает вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

“Литовский курьер” уже писал, что министр здравоохранения Аурелиюс Вярига не поддерживает запрет на аборты, и уверяет, что от него таких инициатив точно исходить не будет: «Что касается запрета абортов – не знаю, чтобы у кого-нибудь даже мысль такая была, и я точно не думаю ни о каких запретах абортов. От меня таких инициатив вы точно не услышите. Наоборот, я постараюсь помочь женщинам с кризисными беременностями, чтобы как можно меньше было прерываний беременностей, но не через запреты».

Закон о защите жизни в пренатальной фазе, инициатором которого является Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), вернулся на повестку дня Сейма спустя несколько лет. На прошлой неделе его рассматривал Комитет по праву и правопорядку.

Член Сейма Збигнев Единский утверждает, что необходимо защищать жизнь с самого ее начала.

«Согласно статье 19 Конституции, в Литве жизнь человека должна охраняться законом, а у нас еще действует советский закон, принятый в 1955 году, который разрешает прерывать беременность до 12 недель. По моему мнению, это закон нецивилизованной страны, его нужно изменить. Основной мотив – жизнь человека начинается с самого зачатия», – рассказал BNS Единский о необходимости принятия закона.

Участвовавший в заседании представитель Конференции епископов Вигантас Малинаускас, говоря о проекте, представленном ИАПЛ-СХС, утверждал, что он ценен как в плане права, так и в плане ценностей, а в правовом аспекте он не противоречит ни литовским, ни международным правовым актам.

«Если говорить о правовом аспекте этого закона, то защита жизни неродившихся детей не противоречит никаким правовым актам – ни Литвы, ни ЕС. Сейчас в Европе есть несколько стран, где жизнь человека охраняется с самого начала. Европейский суд по правам человека никогда не говорил, что Закон о защите неродившихся детей противоречит конвенции. И вообще, права на аборт не упоминаются ни в одной из конвенций», – сказал BNS Малинаускас.

После рассмотрения законопроекта в Комитете по праву и правопорядку окончательный вывод относительно проекта Сейму должен представить Комитет по правам человека.

В Евросоюзе аборты запрещены только на Мальте, в Ирландии и в Польше. Срок, на котором разрешено прерывать беременность, колеблется от 10 до 18 недель. В Литве сейчас разрешено прерывание беременности до 12 недель без дополнительных условий.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N15 (1155) 13 апреля, Аборты, Аушра Билотене-Мотеюнене, Сейм