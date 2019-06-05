Вопрос о коалиции остается открытым

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В Сейме Литвы состоялась пресс-конференция, в которой принял участие председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, европарламентарий Вальдемар Томашевский. Политик на встрече с журналистами обсудил актуальные политические вопросы страны, пишет L24.

На вопрос, какие были бы требования при присоединении к коалиции, В. Томашевский ответил, что главное – это программные пункты, т.е. увеличить доходы семей. Политик напомнил, что именно ИАПЛ-СХС заботится об этом больше всех, и «детские деньги» – 50 евро — это большая заслуга ИАПЛ-СХС. В настоящее время цель партии – добиться выплаты в 120 евро на каждого ребенка ежемесячно. «Насколько получится достичь этого в нынешнем году, уже будет зависеть от переговоров», – сказал В. Томашевский.

Председатель ИАПЛ-СХС также отметил еще одно важное предложение, которое касается помощи пенсионерам, предоставления бесплатных лекарств для пожилых людей. По словам В. Томашевского, большая часть пенсии тратится именно на лекарства, поэтому нужно в государственном масштабе решать этот вопрос и помочь пенсионерам, компенсируя им самые необходимые лекарства.

Лидер ИАПЛ-СХС подчеркнул, что посты в правительстве – это не основная цель, это средство реализации программы.

Политик обратил внимание на паралич на государственной службе, в самоуправлениях, сянюниях и в других учреждениях, так как из-за низкой зарплаты муниципальные учреждения теряют квалифицированных специалистов. «Зарплаты очень низкие, еще не достигли докризисного уровня. Люди бегут со своих должностей. Некому работать. Это очень большая проблема, в самоуправлениях, в некоторых учреждениях скоро не останется работников. Это грозит большим хаосом в нашем государстве, особенно на уровне самоуправлений, сянюний, поскольку эта власть ближе к людям, туда граждане чаще всего обращаются и, конечно, могут не получить и никакого ответа», – сказал В. Томашевский.

Председатель ИАПЛ-СХС рассмотрел финансовую составляющую осуществления предлагаемых партией программных установок» «По нашим подсчетам, это примерно 200 млн евро, то есть не какая-то большая сумма, если иметь в виду бюджет нашей страны. Как вы знаете, бюджет нашей страны – около 10 млрд евро, так что это 2% — если я правильно считаю. Но не в цифрах суть. Суть в том, что во всем ЕС наши люди, наши семьи получают самые маленькие доходы, а цены в магазинах высокие, вы прекрасно понимаете, что не от хорошей жизни люди едут в соседние страны за покупками, так что нужно срочно поднимать уровень жизни, увеличивать доходы и пенсионеров, и семей, именно это мы и стараемся делать, оказывать большое влияние на правительство, даже не входя в коалицию, мы это делаем и будем делать», – сказал В. Томашевский.

В завершение В. Томашевский прокомментировал возможное решение правления партии не присоединяться к коалиции: «Я не исключаю такое решение. Сегодня примерно 50/50. У нас нет решения. Это может быть такое решение, что мы не будем начинать переговоры, а все эти дни до пятницы используем для консультаций. Пока вопрос остается открытым», – сказал лидер ИАПЛ-СХС.

Подготовлено литовскими СМИ