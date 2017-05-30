Вопрос о правовой неприкосновенности бывшего председателя литовской партии “Порядок и справедливость” Роландаса Паксаса в Комитете по юридическим вопросам Европарламента (ЕП) отложен до следующего заседания, которое состоится в конце июня.
Пресс-служба ЕП информировала BNS, что вопрос о снятии иммунитета с Р. Паксаса в комитете будет решаться 19 или 20 июня.
Литовские прокуроры обратились в ЕП по вопросу о снятии иммунитета с Р. Паксаса весной прошлого года. Они хотят предъявить Р. Паксаск подозрения в торговле влиянием.
Правоохрана подозревает, что глава медийной группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р. Паксасом о том, что он за взятку в размере почти за 10 тыс. евро повлияет на строительных инспекторов, чтобы они разрешили использовать новый магазин Norfa в Пренай.
Метки: Литва, Роландас Паксас
Паксас – слабак. И в политике и в отношениях со сволотой, которая его топит. У него нет четких приоритетов, он до сих пор верит в ЕС и НАТО, которые поспособствуют его устранению с политической арены. Но ведь мог бы показать зубы, и я уверен, люди бы пошли за ним.
Starajutsia izo vseh sil nedopustit Paksasa k vlasti ne dai bog narod uznaet pro ih griaznije deliski hotia uze vse v kurse.
Да бред сивой кобылы состряпанный на скорую руку.
ЧТО-ТО НЕ ВЕРИТСЯ,ЧТОБЫ ЗА 10 ТЫСЯЧ Паксас продавал свою честь.Просто у нас узаконенный метод политики мещан.Паксаса можно поставить рядом с героями-Гиренаса и Дарюса.С 10 по 27 июля прославил Литву кругосветным перелётом,а его даже не встретили по человечески.Кто поносит порядочного человека,тот поносит самого себя,а злодеи всегда стараются измазать грязью достойного человека.