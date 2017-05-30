Вопрос о неприкосновенности Р. Паксаса в комитете Европарламента отложен

Вопрос о правовой неприкосновенности бывшего председателя литовской партии “Порядок и справедливость” Роландаса Паксаса в Комитете по юридическим вопросам Европарламента (ЕП) отложен до следующего заседания, которое состоится в конце июня.

Пресс-служба ЕП информировала BNS, что вопрос о снятии иммунитета с Р. Паксаса в комитете будет решаться 19 или 20 июня.

Литовские прокуроры обратились в ЕП по вопросу о снятии иммунитета с Р. Паксаса весной прошлого года. Они хотят предъявить Р. Паксаск подозрения в торговле влиянием.

Правоохрана подозревает, что глава медийной группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р. Паксасом о том, что он за взятку в размере почти за 10 тыс. евро повлияет на строительных инспекторов, чтобы они разрешили использовать новый магазин Norfa в Пренай.

BNS

Метки: Литва, Роландас Паксас