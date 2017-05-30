  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.05.31 Текущий номер: N21 (1161) 25 мая
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Вопрос о неприкосновенности Р. Паксаса в комитете Европарламента отложен

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 30, 16:00   |   Комментариев: 4

Вопрос о правовой неприкосновенности бывшего председателя литовской партии “Порядок и справедливость” Роландаса Паксаса в Комитете по юридическим вопросам Европарламента (ЕП) отложен до следующего заседания, которое состоится в конце июня.

Пресс-служба ЕП информировала BNS, что вопрос о снятии иммунитета с Р. Паксаса в комитете будет решаться 19 или 20 июня.

Литовские прокуроры обратились в ЕП по вопросу о снятии иммунитета с Р. Паксаса весной прошлого года. Они хотят предъявить Р. Паксаск подозрения в торговле влиянием.

Правоохрана подозревает, что глава медийной группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р. Паксасом о том, что он за взятку в размере почти за 10 тыс. евро повлияет на строительных инспекторов, чтобы они разрешили использовать новый магазин Norfa в Пренай.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (4)
  1. (87.255.31.118) Йонас пишет:
    2017 05 30 at 22:24

    Паксас – слабак. И в политике и в отношениях со сволотой, которая его топит. У него нет четких приоритетов, он до сих пор верит в ЕС и НАТО, которые поспособствуют его устранению с политической арены. Но ведь мог бы показать зубы, и я уверен, люди бы пошли за ним.

  2. (80.213.135.244) olga пишет:
    2017 05 30 at 22:07

    Starajutsia izo vseh sil nedopustit Paksasa k vlasti ne dai bog narod uznaet pro ih griaznije deliski hotia uze vse v kurse.

  3. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 30 at 18:01

    Да бред сивой кобылы состряпанный на скорую руку.

  4. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 05 30 at 17:51

    ЧТО-ТО НЕ ВЕРИТСЯ,ЧТОБЫ ЗА 10 ТЫСЯЧ Паксас продавал свою честь.Просто у нас узаконенный метод политики мещан.Паксаса можно поставить рядом с героями-Гиренаса и Дарюса.С 10 по 27 июля прославил Литву кругосветным перелётом,а его даже не встретили по человечески.Кто поносит порядочного человека,тот поносит самого себя,а злодеи всегда стараются измазать грязью достойного человека.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿