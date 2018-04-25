Воруют газ и электроэнергию

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Предприятие ESO в прошлом году из-за действий злоумышленников потеряло 200 тысяч евро, годом ранее — 400 тысяч евро, таким образом, наполовину сократилось количество краж электроэнергии и газа, сообщает пресс-служба Energijos skirstymo operatorius.

Установлено, что в 2016 году было 467 случаев хищения, в 2017-м — 398, а в 2018-м — 172. Чаще всего злоумышленники незаконно подключаются к электросети. Статистика также показывает, что бывают инциденты, когда люди погибают при краже, однако в прошлом году подобных происшествий не было.

ESO призывает жителей Литвы сообщать о незаконных подключениях к электрическим и газовым сетям. Все жалобы будут анонимны.

«Незаконные подключения и кражи очень легко идентифицируются специалистами ESO, которые замечают подозрительно большие показатели использования электричества или газа, не соответствующие задекларированному количеству. Однако, чтобы число краж сократилось, очень нужна помощь общества. Советуем не относиться равнодушно к подобным случаям, которые известны или замечены по соседству», — сказал директор ESO Реналдас Радвила.

В результате хищения природного газа ESO также потеряла свыше 11 тысяч евро в 2018 году и более 20 тысяч евро в 2017-м.

По статистике, кражи электроэнергии и газа учащаются с началом отопительного сезона. Большинство случаев было зафиксировано в Вильнюсе, чуть меньше — в Клайпедском, Паневежском и Шяуляйском уездах.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ