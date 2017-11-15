Восстановление патриаршества

В последнее время в связи с празднованием (к счастью, довольно сдержанным) столетия октябрьского переворота (именно так первое время его и называли сами организаторы) мне вспоминается анекдот с длинной бородой. Новый радиоактивный элемент, открытый советскими учеными, пополнил таблицу Менделеева. Его назвали капээссесий. Период полураспада – 50 лет. Кто бы тогда, лет сорок назад, мог подумать, что анекдот этот, как вещий сон, окажется в руку.

Но рассказывать о Великой октябрьской революции я не буду. Эта тема не моя, да и 7 ноября – это событие уже прошедшей «ЛК»-недели. Поговорим о другом элементе, у которого вообще нет периода полураспада. Ровно 100 лет назад на Всероссийском поместном соборе (1917-1918 гг.) было восстановлено патриаршество. Но прежде небольшой экскурс в его историю и несколько слов о соборах.

600 лет с момента своего возникновения Русская православная церковь входила в состав Константинопольского патриархата. Иногда, правда, эта «зависимость» от Вселенского патриарха была чисто формальной. 23 января 1589 первым Патриархом всея Руси становится Иов.

В 1700 году умирает одиннадцатый патриарх Адриан. Вместе с ним заканчивается первый период патриаршества в Русской церкви. Петр I запрещает устраивать выборы нового предстоятеля Церкви. Более двадцати лет во главе ее стоит митрополит Стефан Яворский, но уже в чине местоблюстителя, выражаясь современным канцелярским языком, временно исполняющего обязанности (врио). В 1721 году по аналогии с существующим Правительствующим сенатом, который был высшим государственным органом и занимался всеми светскими делами в империи, Петр учреждает для управления Церковью Святейший правительствующий синод, этакого коллективного руководителя Церкви вместо патриарха. Поначалу его возглавил владыка Стефан, но после его смерти обер-прокурором, главой становятся светские чиновники. Многие из них были весьма далеки от православия. Начался так называемый Синодальный период в истории Русской церкви, продлившийся до 1917 года.

Слово «собор» имеет два значения. В более привычном для нас значении – это большой храм, где обычно постоянно служит архиерей. Во втором значении – это официальное собрание епископов и других представителей Церкви с целью выработки вероучительных и богослужебных положений, мер борьбы с ересями и дисциплинарных норм. До разделения в 1054 году единой христианской Церкви на Западную (католическую) и Восточную (православную), было созвано семь Вселенских соборов. После этого созывались соборы только Поместные, то есть в границах отдельных автокефальных церквей.

В Русской церкви до конца XVII века прошло 11 соборов. С 1700 до 1917 гг., то есть в Синодальный период, не было созвано ни одного. За более чем двести лет накопилось огромное количество вопросов, требовавших разрешения. И наконец, 15 августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля открылся Всероссийский поместный собор. Он действительно был всероссийский: более полутысячи участников со всей России, 227 — от иерархии и духовенства, 299 — от мирян. Здесь были маститые архиереи и скромные клирошане, университетские профессора и простые крестьяне.

Вопросов, требующих разрешения, было огромное количество. Некоторые так и не дождались своего часа, несмотря на то, что собор заседал больше года, до 7 сентября 1918 г. Ничего удивительного. Начался он между Февральской и Октябрьской революциями, шла Первая мировая война, сменившаяся Гражданской.

Но главный вопрос – о восстановлении патриаршества – был решен. Здесь тоже не все было гладко. Свержение монархии, общее демократическое настроение в стране не могло не отразиться на церковных кругах. Но здравый смысл победил, и решено было выбрать нового патриарха взамен Синода.

Голосование было тайным и проходило в несколько туров. Сначала было 25 кандидатов, среди них – и миряне. В последнем туре осталось трое: архиепископы Харьковский Антоний (Храповицкий), Новгородский Арсений (Стадницкий) и митрополит Московский Тихон (Беллавин). 5 (18 по новому стилю) ноября 1917 г. после литургии и молебна в храме Христа Спасителя (Успенский собор сильно пострадал от артобстрела) слепой старец Зосимовой пустыни Алексий (Соловьев) вынул жребий. На нем было написано: «митрополит Тихон». Будущий патриарх, интронизация состоялась 21 ноября 1917 года (4 декабря по н. ст.), понимал, что ожидает его не почивание на лаврах, а крестный путь. И свой крест он достойно нес до конца вместе со своим народом и своей Церковью.

С этого года установлен еще один церковный праздник 18 ноября – день избрания святителя Тихона на Московский Патриарший престол и день памяти Отцов Поместного собора. К лику новомучеников и исповедников Российских было причислено 46 участников этого собора.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N46 (1186) 16 ноября, религия