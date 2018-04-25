Восточное партнерство как малоизвестная страница истории успеха Эстонии

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Программа «Восточное партнерство» Европейского союза, которая началась десять лет назад, является одной из страниц истории успеха Эстонии. Мало кто знает об этой программе, но она повысила репутацию страны и ее экспертов в шести постсоветских республиках. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет эстонское издание Postimees.

В публикации говорится, что целью «Восточного партнерства» является оказание помощи Азербайджану, Армении, Грузии, Молдове, Украине и Беларуси в проведении реформ на уровне центрального и местных исполнительных структур, в борьбе с коррупцией и в содействии внедрению электронных решений. Все эти страны-бенефициары имеют разные уровни развития и разные проблемы, и поэтому Европейский союз не ставит перед собой цель присоединения этих стран или будущего расширения Союза. Цель состоит в том, чтобы в первую очередь стимулировать свою экономику и уменьшить бюрократию.

В материале приводятся слова директора эстонского Центра «Восточного партнерства» Яана Рейнхольда. По его словам, возглавляемый им центр является единственным фондом, действующим в государстве-члене ЕС, который занимается только «Восточным партнерством», получая операционные гранты от Министерства иностранных дел и от различных зарубежных проектов. На протяжении многих лет Эстония направляла экспертов из разных областей в целевые страны, которые делятся своими знаниями и опытом для проведения быстрой и эффективной реструктуризации.

По словам Рейнхольда, интересы стран-партнеров и темпы реформ разные. «Азербайджан и Беларусь сосредоточились на внедрении электронных решений в Эстонии. В Азербайджане развивается электронная резидентура и цифровая таможенная система, и они говорят, что Эстония является второй страной в мире с электронной резидентностью», — добавил он.

Европейский союз начал свою политику соседства в 2004 году, а в 2009 году была запущена программа «Восточное партнерство». В 2011 году Эстония создала Центр Восточного партнерства при Школе дипломатов, отдельный фонд — в ноябре 2015 года.