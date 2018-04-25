ВОЗ назвала 10 главных угроз для здоровья человечества в 2019 году

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Всемирная организация здравоохранения обозначила 10 главных угроз для здоровья людей в 2019 году. Список вопросов, которые в этом году потребуют внимания со стороны ВОЗ и партнеров по здравоохранению, размещен на сайте организации. Одной из главных угроз здоровью человечества в 2019 году ВОЗ называет загрязнение воздуха и изменение климата.

Микроскопические загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе, проникают в дыхательную и сердечно-сосудистую системы, повреждая легкие, сердце и мозг. По этой причине ежегодно около 7 млн человек умирают от таких болезней, как рак, инсульт, болезни сердца и легких.

Около 90% этих смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, а также с высокими объемами выбросов от промышленности, транспорта и сельского хозяйства.

Еще одной важной угрозой здоровью человечества в этом году ВОЗ считает такие неинфекционные заболевания, как диабет, рак и болезни сердца. В совокупности эти заболевания ежегодно становятся причиной более 70% всех смертей в мире, или 41 млн человек. Это число включает 15 млн человек, умирающих преждевременно — в возрасте от 30 до 69 лет. Рост числа таких заболеваний вызван пятью основными факторами: курение, отсутствие физической активности, чрезмерное употребление алкоголя, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

Среди прочего, в этом году ВОЗ будет работать с правительствами, чтобы помочь им в достижении глобальной цели по снижению физической пассивности на 15% к 2030 году.

Тяжелые условия жизни, связанные с военными конфликтами, засухой, голодом, перемещением населения, подвергают серьезному риску здоровье 1,6 млрд людей — 22% населения планеты. ВОЗ в этом году намерена продолжать работу в странах с такими проблемами, укрепляя там системы здравоохранения, чтобы они могли более оперативно и эффективно реагировать на вспышки болезней.

Еще одна важная угроза здоровью человечества в 2019 году — нерешительность в отношении вакцин, в том числе отказ от вакцинации. Негативное отношение части населения к иммунизации, как подчеркивают эксперты ВОЗ, угрожает обратить вспять прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями, которые можно предотвратить при помощи вакцин.

Среди прочих угроз здоровью человека, отмеченных ВОЗ в 2019 году, — возможная пандемия гриппа, противомикробная устойчивость, вирус Эбола, эпидемия ВИЧ, лихорадка денге и слабая первичная медико-санитарная помощь. Для устранения этих и других угроз в 2019 году стартует новый пятилетний стратегический план Всемирной организации здравоохранения — Тринадцатая общая программа работы на 2019-2023 годы.

Этот план направлен на достижение цели в три миллиарда: обеспечение для еще трех миллиардов человек во всем мире доступа к всеобщему медицинскому страхованию, защиты от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и улучшения состояния здоровья и благосостояния.

belta.by