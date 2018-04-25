Воздушное пространство Пакистана будет закрыто до 4 марта

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В пятницу, 1 марта, Управление гражданской авиации Пакистана объявило, что воздушное пространство страны останется закрытым, по меньшей мере, до утра 4 марта.

Речь идет обо всех полетах за некоторыми исключениями: международные аэропорты в городах Исламабад, Карачи, Пешавар, Кветта возобновят авиасообщение в ограниченном воздушном пространстве, отмечает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, обострение индо-пакистанского конфликта и решение властей Пакистана о закрытии воздушного пространства страны привело к отмене значительного количества авиарейсов не только в Пакистан и Индию, но и между Дальним Востоком и Европой.

В частности, таиландская авиакомпания Thai Airways International объявила об отмене рейсов из Бангкока в Лондон, Мюнхен, Париж, Брюссель, Милан, Вену, Стокгольм, Цюрих, Копенгаген, Осло, Франкфурт и Рим. Все эти рейсы должны были лететь над территорией Пакистана. В компании сообщили, что речь идет об отмене отдельных рейсов, и что Китай предоставил ей разрешение на использование своего воздушного пространства для полетов в Европу в четверг и пятницу.

Singapore Airlines объявила, что закрытие воздушного пространства Пакистана не приведет к отмене рейсов на европейских направлениях, однако некоторые рейсы будут садиться в Мумбаи или Дубае для дозаправки. Маршрут авиарейсов будет проложен в облет Пакистана. Со схожим заявлением выступила и компания Malaysia Airlines.

Изменены дальневосточные маршруты авиакомпаний Finnair, British Airways, Aeroflot. Air India объявила об отмене авиарейсов в Афганистан до дальнейшего уведомления.

Существенно нарушено авиасообщение внутри Индии, особенно – с северными штатами. Временно закрыты для полетов аэропорты Амритсара, Патанкота Джамму, Леха и Чандигара.

Все полеты всех авиакомпаний в Пакистан отменены.

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