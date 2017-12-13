Возле Вильнюсского аэропорта будет построена гостиница бизнес-класса

Возле Вильнюсского аэропорта будет построена новая гостиница бизнес-класса. Проект проведут в жизнь контролируемое кипрской компанией предприятие по развитию и управлению недвижимостью VPH, юрист и владелец гостиниц Марюс Якулис Ясонас и компания инвестиционного банкинга Orion Securities.

Планируется, что гостиница на 120 номеров с бизнес-центром Vilnius Airport Hotel & Business Centre будет открыта в 2019 году, сообщает VPH. Оператора гостиницы планируется выбрать и объявить в начале следующего года, пока указано, что это будет известный во всем мире бренд. Пока не называется и возможная сумма капиталовложений.

“Коммерческие района вблизи аэропортов есть во всех европейских столицах. Понемногу он формируется и в Вильнюсе. Недалеко от Вильнюсского аэропорта уже обосновались торговые центры Ikea, Nordika, а сейчас развивается и парк бизнеса и торговли VNO. Думаю, что этот район уже закрепляется как центр привлечения инвестиций и качественных коммерческих проектов”, – сказал для пресс-релиза акционер VPH Барри Набурс.

VPH – компания по развитию и управлению проектами в области недвижимости, главный офис которой находится в Вильнюсе. Еще два подразделения компании действуют в Риге и Торонто. Компания указывает, что сейчас общая площадь развиваемых ею коммерческих объектов достигает почти 100 тыс. кв. метров, а стоимость находящейся в управлении компании собственности превышает 100 млн. евро.

BNS

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