Возможно ли мирное сосуществование сжиженного и природного газа в Германии?

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Нефтегазовая компания Wintershall, являющаяся крупнейшей в Германии среди специализирующихся на поставках в эту страну природного газа по трубопроводам и одновременно участвующая в строительстве магистрали «Нордстрим-2», считает, что соперничество между трубопроводным и сжиженным газом (СПГ) в будущем обострится.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на немецкие СМИ, эта компания выступила с концепцией «мирного сосуществования» этих двух видов топлива.

На сайте компании был опубликован на двух языках — английском и немецком — документ под заголовком «Снабжение Европы газом с помощью СПГ». В нем изложено видение руководства Wintershall по вопросам инвестиций в строительство терминалов СПГ по всей Германии. Компания предлагает властям Германии и Евросоюза с помощью целенаправленного субсидирования разделить рынки сбыта трубопроводного и сжиженного газа, максимально снизив конкуренцию между ними.

Wintershall считает, что СПГ имеет перспективу как топлива для судов и грузовиков. «Мы призываем к усиленному использованию СПГ как топлива прежде всего в морском судоходстве и на тяжелом грузовом автотранспорте, поскольку это позволит потеснить мазут и дизельное горючее и в сжатые сроки улучшить региональные экологические показатели», — говорится в документе.