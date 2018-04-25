Возможно с поляками удастся договориться о торговле свининой

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Литовский министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис надеется, что в Берлине с польским министром Яном Кшиштофом Ардановским удастся договориться об отмене ограничений в торговле свининой.

«Сигналы показывают, что у нас получится, потому что в понедельник в Литву приезжал главный ветеринар Польши. Говорил с директором нашей Государственной продовольственно-ветеринарной службы. Так что похоже, что подвижки есть. Вроде бы сигналы такие, что сегодня вечером министр должен и мне сообщить какое-то радостное известие», — сказал министр в пятницу радио LRT.

Если соглашение не будет достигнуто, то Литва станет тщательно проверять импорт польской свинины.

Встреча министров сельского хозяйства двух стран состоится в Берлине в пятницу во время международной выставки сельского хозяйства, продуктов питания и садоводства «Зеленая неделя — 2019», во встрече собирается принять участие и еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.

Окончательное решение о возобновлении торговли должен принять министр сельского хозяйства Польши.

Глава Ассоциации свиноводов Альгис Баравикас сказал радио LRT, что из Литвы в Польшу свинины вывозится «около двух тысяч тонн».

В декабре прошлого года Польша запретила импортировать с большей части территории Литвы свинину и свиней. Правительство Литвы называет это решение необоснованным, потому что в Литве соблюдаются все стандарты безопасности, и предупредило, что может ввести ответные меры по ограничению импорта из Польши.

BNS