Возможность избежать очереди в Regitra

Желающие зарегистрировать автомобиль или те, кто пришел забрать водительские права, прекрасно знают, что, попав в час пик в подразделение Regitra, им, возможно, придется стоять в очереди более часа.

Но сейчас появилась возможность обойти эту очередь.

С февраля Regitra расширяет круг электронных услуг для водителей. На интернет-сайте ведомства клиенты могут заранее выбрать день регистрации в одном из филиалов и таким образом избежать ожидания в очереди.

Пока заранее предлагается зарегистрироваться на прием в шяуляйском и панявежском филиалах, позже предварительной регистрацией можно будет воспользоваться во всех филиалах предприятия.

После регистрации в Интернете по указанному заявителем адресу электронной почты будет отправляться специальный код. Этот код надо иметь при себе, когда клиент прибудет в подразделение обслуживания: в терминале, который выдает номера, надо будет выбрать кнопку заранее зарегистрировавшихся клиентов и в появившемся окошке ввести полученный код (рекомендуется не ранее чем за 15 минут до начала резервированного времени и не позднее трех минут после времени регистрации).

Новая электронная система позволит значительно уменьшить административное бремя – клиентам не придется тратить время в очередях, обслуживание будет более качественным и быстрым, запланированным заранее.

«Предварительная регистрация поможет директорам филиалов равномернее распределить рабочую нагрузку», – говорит о преимуществе административного новшества генеральный директор Regitra Далюс Превялис.

Ведомство надеется, что клиенты оценят новшества и чаще будут делать выбор в пользу других предлагаемых электронных услуг.

Для начинающих водителей полезен «водительский портал».

На исходе периода обязательной метки зелеными листами, водителям необязательно идти в подразделение обслуживания клиентов Regitra. Эти водители вместо прав начинающего водителя, срок которых истекает, могут заказать по Интернету документ сроком на 10 лет, присоединившись к «водительскому порталу».

Кроме того, по Интернету удобно проверить, готовы ли водительские права: этой удобной для всех водителей электронной услугой можно воспользоваться на интернет-сайте Regitra.lt в разделе «Informacija apie vairuotojo pažymėjimą».

Все водители «на водительском портале» могут заказать сообщение об истекшем сроке действия водительских прав. Такое сообщение заранее отправляется по электронной почте или смс-сообщением в зависимости от того, какой способ информирования водитель выбрал на портале.

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, Regitra, очередь