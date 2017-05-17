Вознесение Господне

Знакомые семинаристы рассказывали мне такую историю. Скорее всего, это байка, семинаристский юмор. На экзамене по литургике преподаватель спрашивает: «Каковы особенности богослужения Вознесения, если оно выпадает на воскресенье?»

Должен сказать, что почти все праздничные службы, в зависимости от того, на какой день недели они выпадают, имеют свои различия, хотя бы в мелочах. Не стану «загружать» любимого читателя премудростями литургики. А правильный ответ на поставленный вопрос можно будет прочесть в самом конце заметки. Или в процессе чтения сами найдете его. А сейчас непосредственно о Вознесении Господнем.

Тридцать девять дней продолжается праздник Пасхи. Тридцать девять дней мы приветствуем друг друга радостными словами: «Христос воскресе!», а в ответ получаем не менее радостное «Воистину воскресе!». И так к этому привыкаешь, что первое время продолжаешь встречать всех этим пасхальным приветствием. Страшного в том ничего нет. Серафим Саровский круглый год так встречал людей: «Христос воскресе, радость моя!»

На сороковой день после Пасхи мы празднуем Вознесение. У него нет конкретной даты, так как оно «привязано» к Пасхе. Такие праздники называются переходящими. В этом году оно выпадает на следующий четверг, 25 мая. У нас впереди целая неделя.

У Вознесения особое настроение. С одной стороны – грусть расставания, с другой – радостное предчувствие встречи. Кто-то написал: «Это один из парадоксальных праздников, когда непонятно, почему это праздник. Разве может быть разлука праздником?» А почему бы и нет? Если ты знаешь, что это было прощание навсегда, тогда уж точно не праздник. А когда расставание – залог новой встречи, когда оно обещает нечто большее, новое, как было при Вознесении… Вспомните лица провожающих на вокзале: не только слезы, но и улыбки, подбадривающие, улыбки надежды.

После Своего Воскресения Христос уже не был с учениками постоянно, как раньше. Он время от времени являлся то Марии Магдалине, то Петру, то Луке и Клеопе. И лишь на сороковой день Его увидели все одиннадцать апостолов сразу. Увидели и испугались, подумав, что это дух. Господь показал им Свои руки, дал убедиться, что это Он, настоящий. Даже попросил еды. Словом, успокоил их, как мать успокаивает испуганного ребенка. Да ученики, оставшись без постоянной опеки Учителя, и были такими детьми, испуганными и растерянными.

Вознесение Господа – это последнее явление ученикам в человеческом облике, это завершение Его земного служения. Здесь, на земле, Его уже больше не увидят никогда. Наверное, грустным это осознание было для апостолов. И, понимая их чувства, Иисус уже в который раз подбодрил их, сказав: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие… Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.» (Мк. 16.15-18)

Настал час расставания. Трудно было ученикам. Они полюбили Его живого, близкого, Человека. Всю жизнь потом вспоминали Его голос, тепло рук, Его слова и чудеса. И эта последняя встреча придала им силы на всю жизнь в их проповеди, придала мужества принять мученическую смерть. Ведь только Иоанн Богослов, единственный из двенадцати, умер своей смертью. Все они надеялись на скорую встречу в Царствии Господнем.

Христос вывел апостолов на Елеонскую гору. На прощание Он говорил о чудодейственной силе, которую дает человеку вера. Утешая учеников, скорбевших о разлуке, Господь дал обещание вскоре послать с неба Духа-Утешителя, который поможет им в благовествовании и наставит их во всем. Благословил учеников и стал удаляться, возносясь на небо, к Отцу, пока не скрылся из виду в облаке.

И как за сорок дней до этого на утро после Воскресения женам-мироносицам явился ангел и сказал: «Что ищете Живого среди мертвых?», так и теперь предстали перед апостолами два мужа в белой одежде и спросили: «Что вы стоите и смотрите на небо? … Иисус… придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». (Деян. 1, 11)

С радостью возвратились ученики в Иерусалим. Теперь они ждали все вместе: одиннадцать апостолов, Дева Мария, некоторые из женщин, братья Христа. Они готовились. Вместо выбывшего Иуды Искариота выбрали двенадцатого. Кандидатов было двое: Матфий и Варсава. Жребий выпал на Матфия. И молились, молились, молились…

Праздник Вознесения Господня очень древний. Вероятно, он существовал с первых лет христианства. Самые ранние сведения о нем относятся к IV веку. А самое древнее изображение Вознесения – к V веку (церковь св. Сабины в Риме). На Руси этот сюжет был очень популярен. Его нередко писали в центральном куполе храма и даже в алтаре. Вознесенские иконы обычно двухъярусные. В верхней части изображается Христос в круге, сидящий на троне и благословляющий апостолов. Круг возносят ангелы. Количество их бывает различное. Внизу – Богородица, окруженная двумя ангелами в белой одежде и апостолами. Позы учеников очень разнообразны и динамичны. Границей между ярусами служат лещадки – символически-условное изображение гор. Имеется в виду Елеонская гора. На некоторых иконах можно заметить такую деталь — на горе изображен след от ноги Иисуса. Паломникам в Иерусалиме показывают такой отпечаток, утверждая, что он есть след Христа на камне.

Но давайте вернемся к началу нашей заметки. Как мы уже выяснили, Вознесение всегда бывает только в четверг, раз Пасха – это всегда воскресенье. Поэтому правильный ответ на поставленный преподавателем вопрос звучит примерно так: «Если Ваше Преподобие (Высокопреподобие, Преосвященство – в зависимости от духовного сана экзаменатора) изволит перенести Вознесение на воскресенье, то тогда…» Дальше можно не отвечать, а просто обаятельно улыбнуться преподу, мол, шутку вашу понял.

В последний раз в этом году я, прощаясь с вами, на ваше «Христос воскресе!» отвечаю «Воистину воскресе!»

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N20 (1160) 18 мая, религия