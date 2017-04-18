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Возобновляет деятельность Фонд открытой Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 18, 12:00   |   Комментариев: 0

После 8-летнего перерыва в Литве вновь возобновляет деятельность финансируемый миллиардером Джорджем Соросом Фонд открытой Литвы (ФОЛ), открытие которого в Вильнюсе запланировано на вторник.

“Объединённые ФОЛ интеллектуалы внимательно наблюдают за актуальными проблемами, чутко реагировали на возникающие перед Литовским государством внутренние и внешние угрозы, а потому в конце 2015 г. решили проявить инициативу. 19 января этого года инициативная группа выбрала правление ФОЛ, утвердила стратегию деятельности”, – сообщил фонд.

Председателем правления стала социолог, религиовед доцент Университета Витаутаса Великого Милда Алишаускене, долголетняя председатель правления ФОЛ Ирена Вейсайте избрана почётным членом.

Новейшая инициатива фонда – поддержка создания Вильнюсского Института политического анализа. Другие основные направления деятельности – просветительская работа и информационная кампания для неправительственного сектора и утверждение проевропейских установок.

27 апреля должна начаться долгосрочная программа ФОЛ – цикл дискуссий “Поиски европейской идеи”, в которых примут участие интеллектуалы Литвы, Польши, Германии и США.

ФОЛ – независимая некоммерческая организация, основанная в Вильнюсе в 1990 г. при поддержке американского миллиардера и филантропа Джорджа Сороса. Как отмечается в сообщении, в период 1990 – 2008 гг. ФОЛ инициировал, осуществил и поддерживал более 50 различных программ и проектов. На поддержку ФОЛ было выделено свыше 70 млн долларов.

BNS

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