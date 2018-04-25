Возродят кафе «Ротонда»

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Столичные власти объявили конкурс на аренду уникального здания – «Ротонды», находящейся у подножья горы Гядиминаса.

Здесь раньше было очень популярное у жителей и гостей города кафе-мороженое. Директор администрации муниципалитета Повилас Подярскис говорит, что, прежде всего, это здание должно стать центром притяжения не за счет торговой деятельности, а за счет культурных программ. Сейчас городские власти меняют в здании электричество, позже проведут газ, водопровод, канализацию, и с завершением работы над коммуникациями «Ротондой» можно будет пользоваться круглый год.

«При рассмотрении заявок, прежде всего, будут оцениваться качество и разнообразие обслуживания – насыщенная культурная программа, деятельность на протяжении всего дня. Именно это составит 60% оценки, а на цену придется всего 40%», — сказал глава администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис.

В условиях конкурса предусмотрены и возможные виды деятельности: культура, общепит, торговля, развлечение, искусство, образовательные мероприятия.

Участники конкурса сами должны решить, будет ли это одна или несколько видов деятельности — это должно быть подробно изложено в заявке. Договор об аренде будет подписан на 5 лет с возможностью продления на 3 года.

Постройка площадью 218 кв. м долгое время не использовалась, сейчас ее обновляют, восстанавливают электросистему. Эти работы завершатся в августе.

Инф. «ЛК», BNS, vilnius.lt